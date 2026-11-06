उर्मिला सनावर अश्लील वीडियो केस में जेल से छूटीं, अमित शाह के कार्यक्रम में जाने की थी तैयारी; पुलिस ने फिर पकड़ा
अंकिता भंडारी केस से चर्चा में आईं उर्मिला सनावर जेल से रिहा होते ही हिरासत में ली गई है। वो देहरादून में अमित शाह के कार्यक्रम में जाने की तैयारी कर रही थीं। उनके खिलाफ हरिद्वार और देहरादून में 10 मुकदमे दर्ज हैं।
अभिनेत्री उर्मिला सनावर अश्लील वीडियो प्रकरण समेत दो मामलों में आज जेल से रिहा हो तो गईं, लेकिन बाहर आते ही उन्हें देहरादून पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले गुरुवार को दो जमानती कोर्ट में पेश किए जाने के बाद अदालत ने जमानतियों को स्वीकार कर लिया था। उन पर देहरादून और हरिद्वार में करीब 10 मुकदमें दर्ज है।
सूत्रों के अनुसार, उर्मिला सनावर जेल से रिहा होते ही देहरादून में गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में जाने की तैयारी कर रही थी। इसकी भनक लगते ही देहरादून पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उधर, हरिद्वार पुलिस ने भी उर्मिला की जमानत पर आपत्ति दर्ज करते हुए अदालत का रुख किया है। ऐसे में उर्मिला की जमानत रद्द हो सकती है और फिर से जेल जा सकती है।
हरिद्वार के दोनों मुकदमों में जमानत मिलने और गुरुवार को कोर्ट में जमानती पेश होने के बाद शुक्रवार को उर्मिला सनावर की रिहाई का परवाना हरिद्वार जेल पहुंचा। जेल प्रशासन की ओर से उर्मिला को रिहा कर दिया गया। लेकिन जेल के गेट से बाहर आते ही उर्मिला का सामना देहरादून की पुलिस से हुआ। पुलिस टीम उर्मिला को हिरासत में लेकर एसओजी हरिद्वार कार्यालय गई है। जहां उससे पूछताछ की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि देहरादून की पुलिस उर्मिला को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाएगी।
देहरादून में कौन सा मुकदमा
सनावर के खिलाफ यह मामला देहरादून निवासी सागर की ओर से दर्ज कराया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सनावर ने सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ''भ्रामक, अनर्गल, मानहानिकारक एवं अशोभनीय वीडियो प्रसारित किए, जिनका मकसद चरित्र हनन करना और सार्वजनिक शांति भंग करना था।'' शिकायत के अनुसार, विभिन्न सोशल मीडिया मंचों और डिजिटल चैनलों पर एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें ''उर्मिला सनावर द्वारा मीडिया के कैमरों और माइक के सामने जानबूझकर बेहद अशोभनीय, अमर्यादित, असत्य और विद्वेषपूर्ण बयानबाजी की जा रही है।''
हरिद्वार में दो केसों पर जमानत मिली
उर्मिला सनावर को 25 अक्तूबर को हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली ने सहारनपुर स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने 2 नवंबर को ही उनकी जमानत मंजूर कर ली थी। लेकिन जमानती पेश नहीं होने के कारण रिहाई अटक गई थी। दीपिका ने उर्मिला पर सोशल मीडिया में अश्लील और मानहानिकारक टिप्पणियां पोस्ट करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा, उसने व्हाट्सऐप के जरिए एक संपत्ति अपने नाम हस्तांतरित करने की मांग की, पांच करोड़ रुपये मांगे और शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी।
गुरुवार को अधिवक्ता प्रीति सिंह चौहान की तरफ से दोनों जमानती कोर्ट में पेश किए गए। बेल बॉन्ड भरने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत स्वीकार की। इसी दौरान करीब दो साल पुराने एक अन्य मुकदमे में बी वारंट के तहत उर्मिला को जेल से कोर्ट लाया गया। इस मामले में भी सुनवाई के बाद कोर्ट ने उर्मिला को जमानत दे दी।
अंकिता प्रकरण से ध्यान भटकाने का प्रयास:कांग्रेस
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार, अंकिता भंडारी हत्याकांड और मंत्री रेखा आर्य से जुड़े मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा जेनी प्रकरण को तूल दे रही है। गोदियाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अंकिता भंडारी मामले और जैनी प्रकरण की आपस में कोई तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन भाजपा ने खुद जैनी प्रकरण उठाकर यह गुनाह किया है। उन्होंने अंकिता भंडारी प्रकरण पर पर्दा डालने की कोशिश की है। कहा कि जब सीबीआई कोर्ट हरक सिंह रावत को जैनी मामले में वर्षों पहले निर्दोष साबित कर क्लीन चिट दे चुकी है, तो अब इस मामले को उठाना सरासर अनैतिकता है। उन्होंने कहा कि अदालत से बेगुनाह साबित हो चुके व्यक्ति पर दोबारा आरोप मढ़ना राजनीति का बेहद हल्कापन है। गोदियाल ने नसीहत दी कि राजनीति में इस स्तर का कुत्सित प्रयास नहीं होना चाहिए।
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