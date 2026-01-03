Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़actress urmila sanawar absconding stf sit haridwar police delhi location suresh rathore
कौन हैं उर्मिला सनावर? अंकिता केस में जिन्होंने वायरल किए थे ऑडियो-वीडियो; पुलिस कर रही तलाश

संक्षेप:

अंकिता केस से जुड़े विवादित ऑडियो मामले में आरोपी अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद एसटीएफ और एसआईटी दिल्ली व पंजाब समेत कई राज्यों में उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

Jan 03, 2026 08:26 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, हरिद्वार
सोशल मीडिया पर सनसनीखेज ऑडियो और वीडियो क्लिप के जरिए चर्चा में आई अभिनेत्री उर्मिला सनावर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हरिद्वार में दर्ज कई गंभीर मुकदमों के बाद अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस के साथ एसटीएफ को भी सक्रिय कर दिया गया है। इन मामलों की गंभीरता को देख हरिद्वार पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है, जो इसकी जांच कर रही है।

पुलिस के सूत्रों के अनुसार, उर्मिला सनावर के खिलाफ ज्वालापुर, रानीपुर, झबरेड़ा और बहादराबाद थानों में कुल चार मुकदमे हैं। धोखाधड़ी, मानहानि, भ्रामक सूचना फैलाने के साथ सोशल मीडिया के जरिये अशांति फैलाने जैसे आरोप हैं। रानीपुर कोतवाली में दर्ज एक मुकदमे में कोर्ट से गैर-जमानती वारंट जारी हो चुका है, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खामोश

पिछले चार दिनों से उर्मिला सोशल मीडिया पर लाइव नहीं आई है। इससे पहले वह लगातार वीडियो और लाइव बयान दे रही थी। अचानक इस चुप्पी ने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया है। सोशल मीडिया पर भी यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर उर्मिला अचानक कहां गायब हो गई। हरिद्वार पुलिस भी इसे गंभीर संकेत मानते हुए हर पहलू से जांच-पड़ताल कर रही है।

इधर, एसएसपी के निर्देश पर सभी थाने अलर्ट

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। संभावित ठिकानों पर दबिश के साथ-साथ सीमावर्ती जिलों की पुलिस से भी समन्वय किया जा रहा है। गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही उर्मिला की लोकेशन पुख्ता होगी, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। बता दें कि, इससे पहले उर्मिला सनावर को पुलिस की ओर से तीन नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद जाकर पुलिस ने कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी करने का प्रार्थना पत्र दिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया।

पंजाब में रिकॉर्ड हुआ था आखिरी वीडियो

जानकारी के अनुसार, उर्मिला का आखिरी वीडियो पंजाब में रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें वह एक ऑटो में बैठी हुई थी। वीडियो में उसने दावा किया था कि पुलिस उसका पीछा कर रही है और वह असुरक्षित महसूस कर रही है। इसके बाद से न तो कोई नया वीडियो आया और न सोशल मीडिया पोस्ट। पुलिस का कहना है कि इसी वीडियो को आखिरी पुख्ता डिजिटल साक्ष्य मान जांच की जा रही है।

नई दिल्ली बताई जा रही उर्मिला की आखिरी लोकेशन

पुलिस की जांच में उर्मिला सनावर की आखिरी लोकेशन नईदिल्ली बताई जा रही है। इसके बाद से उसका कोई पुख्ता सुराग हाथ नहीं लगा है। एसआईटी और एसटीएफ की टीमें नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रहीं। पुलिस के अफसराें का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और सोशल मीडिया गतिविधियों के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है।

पूर्व विधायक सुरेश राठौर की भूमिका जांच के घेरे में

इस प्रकरण में पूर्व विधायक सुरेश राठौर की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। उर्मिला से जुड़े वायरल कथित ऑडियो में कुछ नेताओं का नाम सामने आया था। अब राठाैर का मोबाइल फोन बंद आ रहा है और वर्तमान ठिकाने की जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि, बहादराबाद थाने में उनकी पत्नी ने पुलिस को बताया था कि वह किसी काम से बाहर गए हुए हैं। इसके बावजूद पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
