कौन हैं उर्मिला सनावर? अंकिता केस में जिन्होंने वायरल किए थे ऑडियो-वीडियो; पुलिस कर रही तलाश

संक्षेप: अंकिता केस से जुड़े विवादित ऑडियो मामले में आरोपी अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद एसटीएफ और एसआईटी दिल्ली व पंजाब समेत कई राज्यों में उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

सोशल मीडिया पर सनसनीखेज ऑडियो और वीडियो क्लिप के जरिए चर्चा में आई अभिनेत्री उर्मिला सनावर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हरिद्वार में दर्ज कई गंभीर मुकदमों के बाद अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस के साथ एसटीएफ को भी सक्रिय कर दिया गया है। इन मामलों की गंभीरता को देख हरिद्वार पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है, जो इसकी जांच कर रही है।

पुलिस के सूत्रों के अनुसार, उर्मिला सनावर के खिलाफ ज्वालापुर, रानीपुर, झबरेड़ा और बहादराबाद थानों में कुल चार मुकदमे हैं। धोखाधड़ी, मानहानि, भ्रामक सूचना फैलाने के साथ सोशल मीडिया के जरिये अशांति फैलाने जैसे आरोप हैं। रानीपुर कोतवाली में दर्ज एक मुकदमे में कोर्ट से गैर-जमानती वारंट जारी हो चुका है, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खामोश पिछले चार दिनों से उर्मिला सोशल मीडिया पर लाइव नहीं आई है। इससे पहले वह लगातार वीडियो और लाइव बयान दे रही थी। अचानक इस चुप्पी ने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया है। सोशल मीडिया पर भी यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर उर्मिला अचानक कहां गायब हो गई। हरिद्वार पुलिस भी इसे गंभीर संकेत मानते हुए हर पहलू से जांच-पड़ताल कर रही है।

इधर, एसएसपी के निर्देश पर सभी थाने अलर्ट एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। संभावित ठिकानों पर दबिश के साथ-साथ सीमावर्ती जिलों की पुलिस से भी समन्वय किया जा रहा है। गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही उर्मिला की लोकेशन पुख्ता होगी, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। बता दें कि, इससे पहले उर्मिला सनावर को पुलिस की ओर से तीन नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद जाकर पुलिस ने कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी करने का प्रार्थना पत्र दिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया।

पंजाब में रिकॉर्ड हुआ था आखिरी वीडियो जानकारी के अनुसार, उर्मिला का आखिरी वीडियो पंजाब में रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें वह एक ऑटो में बैठी हुई थी। वीडियो में उसने दावा किया था कि पुलिस उसका पीछा कर रही है और वह असुरक्षित महसूस कर रही है। इसके बाद से न तो कोई नया वीडियो आया और न सोशल मीडिया पोस्ट। पुलिस का कहना है कि इसी वीडियो को आखिरी पुख्ता डिजिटल साक्ष्य मान जांच की जा रही है।

नई दिल्ली बताई जा रही उर्मिला की आखिरी लोकेशन पुलिस की जांच में उर्मिला सनावर की आखिरी लोकेशन नईदिल्ली बताई जा रही है। इसके बाद से उसका कोई पुख्ता सुराग हाथ नहीं लगा है। एसआईटी और एसटीएफ की टीमें नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रहीं। पुलिस के अफसराें का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और सोशल मीडिया गतिविधियों के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है।