श्रेयस तलपड़े ब्रांड एंबेसडर, 800 करोड़ के चिटफंड घोटाले में CBI का ऐक्शन; 2 और अरेस्ट
उत्तराखंड के सबसे बड़े चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। संचालकों ने लोगों को भरोसे में लेने के लिए श्रेयस तलपड़े समेत कई ऐक्टर्स को ब्रांड एंबेसडर बनाया था।
उत्तराखंड के सबसे बड़े चिटफंड घोटालों में से एक लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) मामले में सीबीआई ने दो आरोपी मुंबई से गिरफ्तार किए हैं। चिटफंड कंपनी ने लोगों को झांसा देने के लिए श्रेयस तलपड़े और विजय नाथ जैसे नामचीन फिल्म अभिनेताओं को इसका ब्रांड एंबेसडर बनाया गया था। 800 करोड़ के इस ठगी में अब तक सात आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
सीबीआई की देहरादून शाखा ने किशनलाल उदयलाल जैन और पंकज कुशल सिंह जैन उर्फ पंकज चौधरी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई की अदालत से ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद सीबीआई दोनों आरोपियों को देहरादून लाकर यहां विशेष बड्स एक्ट अदालत में पेश करेगी। सोसायटी ने उत्तराखंड देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और नैनीताल में करीब 35 शाखाएं खोली थीं। ऊंची ब्याज दरों, एफडी और आरडी के नाम पर निवेश कराने के लिए स्थानीय महिलाओं को ही एजेंट बनाया गया था। इसके जरिए घरेलू महिलाओं और दिहाड़ी मजदूरों से करोड़ों रुपये ऐंठे गए।
पैसा वापस दिलाने की कवायद शुरू
जांच एजेंसी ने आरोपियों की कई अचल संपत्तियों का पता लगा लिया है। इन संपत्तियों का पूरा ब्यौरा उत्तराखंड सरकार के वित्त सचिव (बड्स एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी) को सौंप दिया गया है। सीबीआई ने सरकार ने इन संपत्तियों को कुर्क करने का अनुरोध किया है। ताकि, इन्हें बेचकर ठगे गए पीड़ितों का पैसा वापस लौटाया जा सके।
फिल्म अभिनेताओं के नाम से जीता था भरोसा
चिटफंड कंपनी ने लोगों को झांसा देने के लिए एक सोची-समझी रणनीति अपनाई थी। संचालकों ने खुद को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बताकर प्रचारित किया। इतना ही नहीं विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए श्रेयस तलपड़े और विजय नाथ जैसे नामचीन फिल्म अभिनेताओं को इसका ब्रांड एंबेसडर बनाया गया था। बड़े चेहरों को देखकर उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर कस्बों तक के लोगों ने आंख मूंदकर अपनी जीवनभर की पूंजी इस सोसाइटी में जमा कर दी थी। साल 2024 में जब लोगों ने पैसे मांगे तो कंपनी रातों-रात दफ्तरों पर ताला लगाकर रफूचक्कर हो गई।
मामले में अब तक जेल जा चुके सात आरोपी
सीबीआई ने इसी साल 12 और 13 मई को देश के अलग-अलग हिस्सों से ममता भंडारी, तरुण कुमार मौर्य और गौरव को गिरफ्तार किया था। ये उत्तराखंड में सीनियर को-ऑपरेटिव प्रमोटर थे। जो सीधे तौर पर चेस्ट ब्रांच संभाल रहे थे और जनता से पैसे ऐंठ रहे थे। इनके अलावा सुशील गोखरू और राजेंद्र सिंह बिष्ट भी गिरफ्तार हुए।
दोनों गिरफ्तार आरोपी अहम मोहरे
सीबीआई के अनुसार मुंबई से पकड़े गए किशन जैन और पंकज जैन इस पूरे सिंडिकेट के बेहद महत्वपूर्ण मोहरे हैं। दोनों ने मुख्य सरगना समीर अग्रवाल के साथ मिलकर साजिश रची थी। आरोप है कि इन्होंने जनता से जुटाए गए समीर के करोड़ों रुपये को अलग-अलग फर्जी खातों में डाइवर्ट किया। इसके बाद रकम विदेश पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।
अन्य राज्यों में केस के बावजूद बेखौफ नेगी
पुलिस की कार्यप्रणाली पर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि ठगी की मुख्य कंपनी बोट ब्रो का मुख्य सरगना लविश चौधरी के खिलाफ पिछले दो तीन वर्षों में मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में केस दर्ज हुए। लविश विदेश में मौज काट रहा है। नवीन नेगी उत्तराखंड में बेखौफ होकर अपना नेटवर्क चलाता रहा तीन महीने पहले नवीन नेगी विदेश भाग गया।
जांच के लिए पीएचक्यू के आदेश का इंतजार
रायपुर थाने में दर्ज मुकदमे को जिला पुलिस ने एसटीएफ को ट्रांसफर करने की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेज दी है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल केस उनके पास ट्रांसफर होकर नहीं आया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय से केस मिलते ही एसटीएफ अपनी तकनीकी और जमीनी जांच शुरू कर देगी।
मुख्य सरगना अभी भी फरार
घोटाले का मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल और उसकी पत्नी सानिया अग्रवाल फिलहाल देश छोड़कर विदेश भाग चुके हैं। सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और अंतरराष्ट्रीय नोटिस जारी करवा रहे हैं।
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