नैनीताल अपहरण कांड मामले में हाई कोर्ट सख्त, थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिस वालों पर एक्शन

नैनीताल अपहरण कांड में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट की सख्ती के बाद थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिसवालों पर गाज गिरी है। इस मामले में पहले ही एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जा चुका है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नैनीतालFri, 22 Aug 2025 06:46 AM
नैनीताल अपहरण कांड और बेतालघाट फायरिंग मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई हुई है। पांच जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण मामले में लापरवाही पर तल्लीताल थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मामले में एक एएसआई को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है।

गुरुवार को नैनीताल में एसएसपी प्रह्लाद सिंह मीणा ने बताया कि तल्लीताल एसओ रमेश सिंह बोहरा का अल्मोड़ा तबादला किया गया है। बवाल के दौरान मूकदर्शक बने रहने पर कांस्टेबल अमित चौहान को निलंबित किया गया है। जिला पंचायत रोड पर ड्यूटी दे रहे एक पुरुष कांस्टेबल, एक महिला कांस्टेबल और एक अग्निशमनकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है। पीएसी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को मुख्यालय को पत्र लिखा गया है। 14 अगस्त मतदान की पूर्व रात्रि में लापरवाही बरतने पर एएसआई उदय सिंह राणा को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। मामले में एसओ समेत सात छह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। एसएसपी ने बताया कि तल्लीताल थाने में अब तक छह मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।

बेतालघाट गोलीकांड में सीओ का तबादला

ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दिन नैनीताल जिले के बेतालघाट में हुई फायरिंग के मामले में भवाली के सीओ प्रमोद साह पर कार्रवाई हुई है। उनका ट्रांसफर भवाली से आईआरबी देहरादून किया गया है। निर्वाचन आयोग ने भी कार्रवाई की संस्तुति की थी।

लापरवाही पर कार्रवाई तय

एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था डॉ. वी. मुरुगेशन ने गुरुवार को नैनीताल में कहा कि चुनाव में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लापरवाही बरतने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की वीडियोग्राफी-सीसीटीवी फुटेज जांचीं

हाईकोर्ट के निर्देश पर गुरुवार को सात अधिवक्ताओं की अगुवाई वाली टीम डीएम कार्यालय नैनीताल पहुंची। जहां करीब साढ़े तीन घंटे तक जिला पंचायत अध्यक्ष की मतगणना से जुड़ी वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज देखी गई। अध्यक्ष पद के दोनों प्रत्याशी भी मौजूद रहे। याचिकाकर्ता, सरकार और राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से हाईकोर्ट में आज (शुक्रवार) जांच संबंधी रिपोर्ट पेश की जाएगी।

बीते बुधवार को हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव दोबारा कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की थी। याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में कुल 22 मत पड़े थे। अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी दीपा दर्मवाल को 11 और कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी को 10 मत मिले थे। जबकि एक मत रद हुआ है। इसी रद मत में छेड़छाड़ का आरोप है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एक मतपत्र में ‘1’ के ऊपर ओवरराइटिंग कर उसे ‘2’ कर दिया गया है। जबकि उपाध्यक्ष पद पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी को बराबर मत मिले थे और चुनाव परिणाम लॉटरी से निकला था। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि मतगणना से संबंधित वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सभी पक्ष देखें। इसके लिए दोनों पक्षों के तीन-तीन अधिवक्ता, चुनाव आयोग के अधिवक्ता और दोनों प्रत्याशी कुल 9 लोग चुने गए। आदेश के क्रम में गुरुवार को सभी नौ लोग समय से पहुंचे। इनकी मौजूदगी में डीएम कार्यालय में मतगणना से जुड़ी सभी वीडियो और सीसीटीवी फुटेज देखी गईं। करीब पौने 11 बजे से शुरू हुई जांच करीब सवा तीन बजे तक चली।

आज पेश होगी रिपोर्ट

जांच टीम में याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एएस रावत, डीएस पाटनी, त्रिभुवन फर्त्याल शामिल रहे। सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता अमरेंद्र प्रताप सिंह, डिप्टी महाधिवक्ता जेएस विर्क और राजीव सिंह बिष्ट रहे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय भट्ट रहे। ये सभी आज हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। मामले में जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट ने मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

