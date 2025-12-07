उत्तराखंड के नैनीताल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 52 अवैध निर्माण ढहाए गए
उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर रविवार को बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कड़ी सुरक्षा के बीच 52 अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
मौके पर मौजूद एडीएम विवेक राय ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि सभी अतिक्रमणकर्ताओं को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे। उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया गया। पूरी सुनवाई के बाद ही कार्रवाई की गई।
एडीएम ने बताया कि प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को 9 सेक्टरों में बांटा था। अलग-अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। आउट एरिया में एक सुपर जोन बनाया गया था और पूरे अभियान की ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी एक एडीएम स्तर के अधिकारी को सौंपी गई थी। पुलिस की पर्याप्त तैनाती के कारण किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। न तो किसी प्रकार का तनाव बना, न ही शांति भंग की कोई घटना हुई। अधिकांश लोग पहले से ही तैयार थे, क्योंकि उन्हें पूर्व में सूचना दी जा चुकी थी। जिनके निर्माण ढहाए गए, उनमें से कई लोग पहले ही अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर चुके थे।
हालांकि, कार्रवाई के दौरान कई परिवारों को रोते-बिलखते हुए भी देखा गया। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने यह जमीन 2 से 3 लाख रुपए में रामनगर के एक डॉक्टर ताहिर और एक पत्रकार से खरीदी थी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि जमीन वैध है, जबकि अब उन्हें बेघर कर दिया गया।
इस पर एडीएम विवेक राय ने साफ कहा कि जिन लोगों ने अवैध तरीके से जमीन बेची है, उनकी जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, तराई पश्चिम रामनगर के डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि अपर कोसी ब्लॉक क्षेत्र में कुल 170 परिवारों को बेदखली के आदेश जारी किए गए थे। इनमें से कई परिवार पहले ही अपना कब्जा छोड़ चुके हैं। शेष में कुछ परिवारों के मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। इन पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रविवार को केवल 52 परिवारों के अवैध निर्माण को हटाया गया है। पूरे अभियान के दौरान ड्रोन कैमरों और वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी की गई।
