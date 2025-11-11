ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे; दिल्ली धमाके पर बोले बाबा बागेश्वर, दोषियों के लिए की इस सजा की मांग

संक्षेप: राजधानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को हुए बम विस्फोट के बाद इस मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है।

राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके को लेकर देशभर के साथ ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी काफी गुस्सा हैं। उन्होंने इस विस्फोट के जिम्मेदार लोगों को मौत की सजा देने की मांग की है। इस घटना की निंदा करते हुए उन्होंने इसे अमानवीय बताया, साथ ही विस्फोट में मारे गए लोगों के लिए शोक-संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 'जांच अभी जारी है और हम सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों को फांसी दी जाए।' उन्होंने यह बात उत्तराखंड के बागेश्वर में मीडिया से बात करते हुए कही।

एएनआई से बात करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, 'जब भी धमाके हुए और जो भी हुए हैं, वह कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोगों ने किए, और हमेशा भारत को, भारत माता को, सनातन को टारगेट बनाकर किए। कल जो हुआ, घोर निंदनीय, अमानवीय है। भगवान से प्रार्थना है, जिनका शरीर पूरा हुआ, उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, हम शोक-संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, कल हमने मौन धारण भी किया।'

आगे उन्होंने कहा, 'परंतु ये सिद्ध है, कट्टर-मजहबी पंथ की सोच के विचारधारा के लोगों पर लगाम लगाने के लिए अब सनातनियों को एक होना ही पड़ेगा। हम एक बात और कहना चाहेंगे, कि तुम कितना भी भारतीयों को डराने की कोशिश करो, सनातनियों को डराने की कोशिश करो, ना हम डरेंगे, आज पांचवां दिन है पदयात्रा का, ना हम रुकेंगे, ना हम झुकेंगे। इस देश में जब तक भारतीयों की एकता, सनातनियों की एकता नहीं हो जाएगी, तब तक अब हम पदयात्राएं करते रहेंगे।'

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, 'आतंकवादी इस प्रकार के मंसूबों से बाज नहीं आ रहे, हम भारत को भविष्य में सुरक्षित देखना चाहते हैं, और उसके लिए भारत के अंदर संगठन और एकता जरूरी है। पदयात्राएं इस एकता को बढ़ाने में मदद करती हैं। हम सनातनियों को एक करके इन सबके मंसूबों को हराने और विचारधारा को परिवर्तित करने के लिए कार्य करेंगे, कार्य कर रहे हैं, कार्य करते रहेंगे। ये तन-प्राण भारत के लिए था, है और रहेगा।'

बता दें कि सोमवार 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक धीमी गति से जा रही हुंडई i20 कार में एक उच्च-तीव्रता वाला विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से अबतक कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य घायल हैं। यह विस्फोट शाम लगभग 7 बजे सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर हुआ, जिससे आस-पास के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।