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हल्द्वानी के होटल में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, ABVP के पूर्व अध्यक्ष पद प्रत्याशी धीरज बिष्ट समेत 4 गिरफ्तार

By Praveen Sharma
नैनीताल, एएनआई
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उत्तराखंड में हल्द्वानी के होटल में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में ABVP नेता और उसके तीन साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कुछ दिन पहले एक कॉलेज में छात्र संघ चुनाव लड़ा था।

हल्द्वानी के होटल में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, ABVP के पूर्व अध्यक्ष पद प्रत्याशी धीरज बिष्ट समेत 4 गिरफ्तार
rape case representative image

उत्तराखंड के हल्द्वानी में साढ़े 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर गैंगरेप के मुख्य आरोपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) नेता धीरज बिष्ट समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि कानून की संबंधित धाराओं के तहत तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) मंजूनाथ टी.सी. ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हल्द्वानी के एक होटल में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी धीरज बिष्ट समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य तीन आरोपियों की पहचान नितिन पाल, अंश खत्री और हिमांशु बोनी के रूप में हुई है। धीरज बिष्ट ने हाल ही में हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में कराए गए छात्र संघ चुनाव में ABVP की ओर से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था।

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मुखानी थाने में पीड़िता के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, चारों आरोपी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर और दबाव डालकर एक होटल में ले गए, जहां उन्होंने कथित तौर पर उसे डरा-धमकाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।

डरा-धमकाकर लड़की को होटल ले गए थे आरोपी

एसएसपी ने बताया, “एक नाबालिग लड़की के परिवारवालों ने मुखानी थाने पहुंचकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, चार युवक लड़की को बहला-फुसलाकर मुखानी के एक होटल में ले गए। वहां उन्होंने उस डरा-धमकाकर उसकी मर्जी के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाए। यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। हमने तुरंत एसएचओ को इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए, जिसके तहत अब कानून की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है।”

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शुरुआती जांच में घटना की पुष्टि

उन्होंने आगे बताया कि नामजद चारों गिरफ्तार को पकड़ लिया गया है। होटल परिसर के निरीक्षण और सीसीटीवी फुटेज की जांच खंगालने पर शुरुआती जांच में इस घटना के होने की पुष्टि हुई है। एसएसपी ने बताया कि मेडिकल जांच और अन्य जरूरी कानूनी औपचारिकताएं चल रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आरोपियों ने कबूला अपराध

एसएसपी ने बताया कि नामजद चारों आरोपियों धीरज बिष्ट, नितिन पाल, अंश खत्री और हिमांशु बोनी ने पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान घटना को अंजाम देने की बात बात स्वीकार कर ली है। इसके अलावा होटल की शुरुआती जांच से भी इस घटना के होने की पुष्टि हुई है। अपराध स्थल की जांच से मिले सबूत और सीसीटीवी फुटेज से भी इस घटना की पुष्टि होती है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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