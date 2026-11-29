बयान में ‘दुष्कर्म’ शब्द न होने से अपराध माफ नहीं कर सकते, कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई
उत्तराखंड की एक अदालत ने कहा है कि पीड़िता के बयान में ‘दुष्कर्म’ शब्द का इस्तेमाल नहीं होने का अर्थ यह नहीं कि उसके साथ गलत काम नहीं हुआ। कोर्ट ने 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पीड़िता ने अपने बयान में ‘दुष्कर्म’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके साथ गलत काम नहीं हुआ। मेडिकल जांच और डॉक्टर को दिए बयान में सामने आए तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर पॉक्सो जज मंजू सिंह मुंडे की कोर्ट ने 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शनिवार को सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने बचाव पक्ष की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पीड़िता ने अपनी तहरीर और धारा 164 के तहत दर्ज बयान में केवल छेड़खानी का जिक्र किया है, दुष्कर्म का नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बयान में किसी विशेष शब्द का इस्तेमाल नहीं होने से अपराध की वास्तविकता खत्म नहीं हो जाती। वारदात के अगले ही दिन हुए मेडिकल परीक्षण और डॉक्टर को दिए बयान से दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
सहेली संग घूमने निकली थी बच्ची
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के अनुसार, वारदात 12 जनवरी 2020 की है। रायपुर क्षेत्र की दो नाबालिग लड़कियां शाम को तपोवन रोड घूमने गई थीं। आरोप है कि मूल रूप से सहसवां बदायूं यूपी निवासी गुलफाम और उसके नाबालिग साथी ने दोनों को एक कमरे में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। इसके अगले दिन रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। दूसरे नाबालिग आरोपी का प्रकरण किशोरन्याय बोर्ड भेजा गया।
दोषी की गुहार ठुकराई
कोर्ट ने दोषी की रहम की गुहार भी ठुकराई। उसने खुद को गरीब मजदूर बताते हुए कहा था कि वह परिवार का अकेला कमाने वाला है। इस आधार पर उसने परिवीक्षा अधिनियम का लाभ मांगा। हालांकि, कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव को देख राहत से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसे गंभीर माना।
8 लोगों ने दी गवाही
इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, चिकित्सक और प्रधानाध्यापिका समेत कुल आठ गवाह पेश किए। गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में पीड़िता की उम्र करीब 12 साल साबित हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार की योजना के तहत पीड़िता को तीन लाख रुपये का प्रतिकर दिलाने के आदेश भी दिए।
कोर्ट में क्लर्क की नौकरी के नाम पर पैसे ठगे
कोर्ट में क्लर्क के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से परिचित ने 8.94 लाख रुपये हड़प लिए। हरि विहार निवासी मनोज राठी ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2024 में उनकी मुलाकात आसिफ अली निवासी सहारनपुर से हुई थी। आसिफ ने उनके भतीजे अंकित राठी की नौकरी लगवाने की बात कही और पैसे ले लिए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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