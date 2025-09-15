उत्तराखंड में खोले जाएंगे आरोग्य मंदिर, गांवों में स्वास्थ्य केंद्रों की बदलेगी सूरत

उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) व स्वास्थ्य उपकेंद्रों को आरोग्य मंदिर बनाकर संवारा जाएगा। इसके लिए 35 करोड़ बजट का भी ऐलान हुआ है।

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों (सामुदायिक स्वास्थ्य और उपकेंद्रों) को आरोग्य मंदिरों में संवारने का ऐलान किया है। इसके लिए 35 करोड़ समेत विभिन्न विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को 136.68करोड़ रुपये मंजूर कर दिए।

सीएम धामी ने कुल बजट में से 98 करोड़ रुपये 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा चंपावत के मुडियानी में उद्यान फार्म बनाने को 37 लाख और अमोड़ी में हाउस ऑफ हिमालयाज का विपणन केंद्र के लिए 50 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

दून में धर्मपुर विधानसभा के सेवलाकलां क्षेत्र में पानी की पाइप लाइन बदलने को 60 लाख व धनोल्टी के द्वारिकापुरी में यात्री विश्राम गृह के लिए 60 लाख रुपये दिए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने कपकोट विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न मंदिरों के लिए 58 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।