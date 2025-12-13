दादा का बैंक में जमा धन 28 साल बाद पोते के खाते में आएगा, पिथौरागढ़ में चल रही खास पहल
'आपकी पूंजी आपका अधिकार' विशेष शिविर के माध्यम से सीमांत के एक पोते को 28 साल पहले मृत दादा के निष्क्रिय बैंक खाते में जमा लगभग 3.8 लाख रुपये वापस मिलने की उम्मीद जगी है, जिसके लिए उसने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है।
आपकी पूंजी आपका अधिकार से सीमांत के एक पोते को 28 साल बाद दादा के बैंक खाते में जमा धन मिलने की उम्मीद जगी है। शुक्रवार को लीड बैंक की ओर से आयोजित शिविर में युवक ने आवेदन प्रकिया पूरी की। बैंक अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही संबंधित के खाते में धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। अन्य कई लोगों ने भी निष्क्रिय खाते में डंप धनराशि पाने के लिए आवदेन किया है।
नगर के एलएसएम कैंपस में आयोजित विशेष शिविर में विण निवासी पहुंचे अजय जोशी ने हिन्दुस्तान से बातचीत में बताया कि उनके दादा बालकृष्ण जोशी को पेंशन मिलती थी। पेंशन की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में आती। वर्ष 1997 के दौरान उनका निधन हो गया। जिसके बाद उनके खाते में जमा धन को परिवार के सदस्य नहीं निकाल पाए। लंबे समय तक कोई लेनदेन न होने से खाता निष्क्रिय हो गया। बताया कि वह तो जमा धन मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन बीते दिनों बैंक की ओर से उन्हें कॉल आया और कर्मचारियों ने उन्हें आपकी पूंजी आपका अधिकार के बारे में बताया। जिसके बाद उन्होंने शिविर में पहुंचकर धनराशि प्राप्त के लिए आवेदन किया है। अजय ने बताया कि उनके दादा के खाते में करीब 3लाख 80हजार रुपये हैं। आठगांवशिलिंग के लक्ष्मण सिंह ने बताया कि दस साल से अधिक समय से उनके खाते में 10हजार रुपये जमा थे, लेकिन वह भूल गए थे। शिविर का लाभ उठाकर उन्होंने धनराशि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।
141 खाताधारकों की 47 लाख की रकम लौटाई
पिथौरागढ़ शहर के एलएसएम कैंपस में आपकी पूंजी आपका अधिकार शिविर का आयोजन हुआ। शुक्रवार को लीड बैंक की ओर से 10 वर्षों से अधिक निष्क्रिय व दावा रहित खातों को सक्रिय करने व मामले निपटाने को लेकर कैंपस में शिविर का आयोजन हुआ। लीड बैंक अधिकारी एनआर जोहरी ने बताया कि जनपद में 1 लाख 6278 खातों में 30.54 करोड़ की धनराशि जमा है। बैंकों के लिए उन खातेदारों का पता लगाना कठिन अवश्य है, लेकिन खातेधारकों को बैंक की ओर से लाभ दिया जा सकता है। बताया कि अब तक बैंकों की ओर से 141 खातों में 47 लाख से भी अधिक की रकम संबधित खाताधारकों, समूह के सदस्यों व परिवार के सदस्यों को लौटाई जा चुकी है। एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक कवि ने कहा कि अधिक से अधिक निष्क्रिय खातों के निपटान कर खातेदारों को लाभान्वित करने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। यहां ग्राम प्रधान संगठन की पूजा रावल,सहायक नगर आयुक्त राजदेव जायसी,कैंपस निदेशक डॉ.हेम चंद्र पाण्डेय,जिला सहकारी बैंक के उपमहाप्रबंधक एचसी पाण्डे,संजीव सिंह, उप प्रबंधक भरत डिगारी, उप प्रबंधक मयंक पाण्डेय,सहायक महाप्रबंधक दीपक ममगाई, भारतेंदु जोशी,हिमांशु जोशी रहे।
लेखक के बारे मेंAnubhav Shakya
