Aaj ka Mausam: आज से बदलेगा मौसम, इस राज्य में 3 दिन भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

AAJ ka Mausam 5 OCT:  भारतीय मौसम विभाग ने 5 से 7 अक्टूबर तक उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई है। इस चेतावनी को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रखा है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनSun, 5 Oct 2025 07:34 AM
AAJ ka Mausam 5 OCT: हिमालयी राज्य उत्तराखंड में आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है। 5 से 7 अक्टूबर के बीच भारी से बहुत भारी बारिश और कई इलाकों में बिजली गिरने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

किन जिलों पर अधिक जोखिम

मौसम एजेंसी और स्थानीय रिपोर्टों के आधार पर देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, नैनीताल, हरिद्वार व चंपावत जैसे जिलों में भूस्खलन, भारी बारिश और नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि का खतरा बताया गया है।

ये भी पढ़ें:ला-नीना के असर से पहाड़ों पर इस बार खूब होगी बर्फबारी, मार्च तक रहेगी ठंड

भारी बारिश के कारण छात्रवृत्ति परीक्षा तीसरी बार टली

मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा को तीसरी बार बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए स्थगित करना पड़ा है। परीक्षा छह अक्टूबर को राज्य के 347 केंद्रों पर होनी थी। इससे पहले अगस्त और सितंबर में भी परीक्षा स्थगित की गई थी।

एससीईआरटी के अपर निदेशक पदमेंद्र सकलानी ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह परीक्षा जूनियर और माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। वहीं, एससीईआरटी निदेशक वंदना गर्ब्याल ने सभी परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिए हैं कि छात्रवृत्ति के प्रश्नपत्रों को किसी दशा में न खोला जाए। प्रश्नपत्र, ओएमआर शीट के साथ ही अन्य परीक्षा सामग्री को कड़ी सुरक्षा में खंड शिक्षा या उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा किसी अन्य सुरक्षित सरकारी स्थान पर रखा जाए। परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी।

heavy rain alert in uttarakhand Uttarakhand Weather Report Today

