Aaj ka Mausam: आज से बदलेगा मौसम, इस राज्य में 3 दिन भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

AAJ ka Mausam 5 OCT: भारतीय मौसम विभाग ने 5 से 7 अक्टूबर तक उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई है। इस चेतावनी को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रखा है।

AAJ ka Mausam 5 OCT: हिमालयी राज्य उत्तराखंड में आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है। 5 से 7 अक्टूबर के बीच भारी से बहुत भारी बारिश और कई इलाकों में बिजली गिरने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

किन जिलों पर अधिक जोखिम मौसम एजेंसी और स्थानीय रिपोर्टों के आधार पर देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, नैनीताल, हरिद्वार व चंपावत जैसे जिलों में भूस्खलन, भारी बारिश और नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि का खतरा बताया गया है।

भारी बारिश के कारण छात्रवृत्ति परीक्षा तीसरी बार टली मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा को तीसरी बार बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए स्थगित करना पड़ा है। परीक्षा छह अक्टूबर को राज्य के 347 केंद्रों पर होनी थी। इससे पहले अगस्त और सितंबर में भी परीक्षा स्थगित की गई थी।