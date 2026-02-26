उत्तराखंड में प्रणव चैंपियन के वायरल वीडियो पर राजनीतिक बवाल, उन्होंने कई नेताओं को लपेटे में लिया
साल 2016 में कांग्रेस के नौ अन्य विधायकों के साथ पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले चैंपियन ने एक नए वीडियो में कहा, 'मैं एक पहलवान हूं और मैं डांस नहीं करता। मैं उस पार्टी में धर्मेंद्र की तरह केवल बैठा हुआ था।
पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के एक कथित वीडियो के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने पर उत्तराखंड में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस वीडियो में प्रणव सिंह मशहूर हिंदी फिल्म 'करण अर्जुन' के 'हिट गाने 'हमको राणाजी माफ करना' पर नाचती एक महिला पर नोट फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नाचती महिला पर नोट फेंकने के लिए चैंपियन की आलोचना की थी, जिससे नाराज चैंपियन ने पलटवार करते हुए गोदियाल पर निशाना साधा है और कहा है कि दो दशक पहले मुंबई में एक बार पार्टी में गोदियाल तथा एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भी डांस किया था।
साल 2016 में कांग्रेस के नौ अन्य विधायकों के साथ पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले चैंपियन ने एक नए वीडियो में कहा, 'मैं एक पहलवान हूं और मैं डांस नहीं करता। मैं उस पार्टी में धर्मेंद्र की तरह केवल बैठा हुआ था। लेकिन हरक सिंह रावत और गोदियाल ने वहां डांस किया था।'
इस पर गोदियाल ने स्वीकार किया कि साल 2002-03 में उन्होंने मुंबई में कुछ भाजपा और कांग्रेस सांसदों के लिए एक पार्टी की व्यवस्था की थी लेकिन कहा कि यह उन विधायकों के आग्रह पर आयोजित की गई थी। पार्टी के बारे में विस्तार से बताते हुए गोदियाल ने कहा कि एक क्लब में हुई इस पार्टी में कई महिला और पुरूष नाच रहे थे तथा कुछ विधायकों ने भी डांस किया जबकि कुछ ने केवल मेज पर बैठकर खाने का लुत्फ लिया था।
गोदियाल ने दावा किया कि इस पार्टी में भाजपा की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष महेंद्र भटट भी शामिल हुए थे। गोदियाल ने इस बात के दो दशक बाद बाहर आने पर दुख भी जताया और कहा, 'उस पार्टी की व्यवस्था करने में उस समय मेरा अच्छा खासा धन खर्च हुआ और जिनके मन को रखने के लिए मैंने यह किया, वे मुझ पर तोहमत भी लगा रहे हैं।'
हरक सिंह रावत ने आरोपों पर कुछ कहने से इनकार करते हुए कहा कि वह चैंपियन की तरह निचले स्तर तक नहीं गिरेंगे। उधर, भटट ने उनका नाम लेने पर गोदियाल की आलोचना करते हुए इन आरोपों का खंडन किया कि उन्होंने मुंबई में बार पार्टी में हिस्सा लिया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
