उत्तराखंड में प्रणव चैंपियन के वायरल वीडियो पर राजनीतिक बवाल, उन्होंने कई नेताओं को लपेटे में लिया

Feb 26, 2026 07:21 pm ISTSourabh Jain भाषा, देहरादून, उत्तराखंड
साल 2016 में कांग्रेस के नौ अन्य विधायकों के साथ पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले चैंपियन ने एक नए वीडियो में कहा, 'मैं एक पहलवान हूं और मैं डांस नहीं करता। मैं उस पार्टी में धर्मेंद्र की तरह केवल बैठा हुआ था।

पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के एक कथित वीडियो के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने पर उत्तराखंड में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस वीडियो में प्रणव सिंह मशहूर हिंदी फिल्म 'करण अर्जुन' के 'हिट गाने 'हमको राणाजी माफ करना' पर नाचती एक महिला पर नोट फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नाचती महिला पर नोट फेंकने के लिए चैंपियन की आलोचना की थी, जिससे नाराज चैंपियन ने पलटवार करते हुए गोदियाल पर निशाना साधा है और कहा है कि दो दशक पहले मुंबई में एक बार पार्टी में गोदियाल तथा एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भी डांस किया था।

साल 2016 में कांग्रेस के नौ अन्य विधायकों के साथ पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले चैंपियन ने एक नए वीडियो में कहा, 'मैं एक पहलवान हूं और मैं डांस नहीं करता। मैं उस पार्टी में धर्मेंद्र की तरह केवल बैठा हुआ था। लेकिन हरक सिंह रावत और गोदियाल ने वहां डांस किया था।'

इस पर गोदियाल ने स्वीकार किया कि साल 2002-03 में उन्होंने मुंबई में कुछ भाजपा और कांग्रेस सांसदों के लिए एक पार्टी की व्यवस्था की थी लेकिन कहा कि यह उन विधायकों के आग्रह पर आयोजित की गई थी। पार्टी के बारे में विस्तार से बताते हुए गोदियाल ने कहा कि एक क्लब में हुई इस पार्टी में कई महिला और पुरूष नाच रहे थे तथा कुछ विधायकों ने भी डांस किया जबकि कुछ ने केवल मेज पर बैठकर खाने का लुत्फ लिया था।

गोदियाल ने दावा किया कि इस पार्टी में भाजपा की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष महेंद्र भटट भी शामिल हुए थे। गोदियाल ने इस बात के दो दशक बाद बाहर आने पर दुख भी जताया और कहा, 'उस पार्टी की व्यवस्था करने में उस समय मेरा अच्छा खासा धन खर्च हुआ और जिनके मन को रखने के लिए मैंने यह किया, वे मुझ पर तोहमत भी लगा रहे हैं।'

हरक सिंह रावत ने आरोपों पर कुछ कहने से इनकार करते हुए कहा कि वह चैंपियन की तरह निचले स्तर तक नहीं गिरेंगे। उधर, भटट ने उनका नाम लेने पर गोदियाल की आलोचना करते हुए इन आरोपों का खंडन किया कि उन्होंने मुंबई में बार पार्टी में हिस्सा लिया था।

