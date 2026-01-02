Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़A massive fire inside an Army camp on the Auli Road in Joshimath Chamoli Uttarakhand
चमोली में आर्मी कैंप के स्टोर में लगी भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम
संक्षेप:
चमोली जिले के जोशीमठ में ऑली रोड पर स्थित आर्मी कैंप के स्टोर में आग लग गई।
Jan 02, 2026 04:05 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
चमोली जिले के जोशीमठ में ऑली रोड पर स्थित आर्मी कैंप के स्टोर में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।
न्यूज एजेंसी एएनआई ने कैंप का वीडियो शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि आग ने देखते ही देखते कितना विकराल रूप ले लिया। आसमान में काले धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। वहीं वहां मौजूद जवानों के बीच अफरा-तफरा का माहौल दिखा।
बताया जा रहा है कि तेज हवाएं आग बुझाने के काम बड़ी बाधा बन रही है। किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि को रोका जा सके इसके लिए सेना के जवान भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
