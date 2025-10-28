उत्तराखंड युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के 15 दावेदारों की सूची तैयार, मौजूदा अक्ष्यक्ष का नाम नहीं

संक्षेप: इसी बीच पार्टी की केंद्रीय समिति ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 15 नाम फाइनल कर दिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सुमित्तर भुल्लर का नाम सूची में नहीं है।

उत्तराखंड युवा कांग्रेस के 35 संगठनात्मक जिलों में चुनावी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। इसी बीच पार्टी की केंद्रीय समिति ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 15 नाम फाइनल कर दिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सुमित्तर भुल्लर का नाम सूची में नहीं है।

हल्द्वानी, पौड़ी और परवा दून जिलाध्यक्ष पद आरक्षित वर्ग के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। ब्लॉक से प्रदेश अध्यक्ष तक छह पदों पर 10 नवम्बर से 9 दिसम्बर तक ऑनलाइन वोटिंग होगी।

सोमवार को स्वराज आश्रम हल्द्वानी में पत्रकारों से बातचीत में हरियाणा से पहुंचे जोनल रिटर्निंग ऑफिसर राजकुमार यादव ने बताया कि नामांकन 24 से 30 अक्तूबर तक और शुल्क भुगतान 31 अक्तूबर तक ऑनलाइन आईवाईसी ऐप से होगा।

शिकायत अवधि एक नवम्बर, जबकि नामांकन की अंतिम सूची 5 नवम्बर को जारी होगी। मतदान के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष (जन्म 26.10.1989 से 24.10.2007 के बीच) तय की गई है। महिला, एससी/एसटी और बीपीएल अभ्यर्थी शुल्क रियायत के लिए मूल प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी व डिजिटल मोड पर आधारित होगी।

हरियाणा युवक कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और जोनल आरओ राजकुमार यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ‘नेता चुनें-नेता बनें’ राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाएं। सभी से अधिकतम संख्या में डिजिटल सदस्यता और मतदान कर संगठन को मजबूत करने को कहा।

देहरादून से स्वाति नेगी, प्रियांश छाबड़ा, सौरभ ममगाईं, शूरवीर चौहान व वंदना राही, हल्द्वानी से हेमंत साहू, विशाल भोजक, नैनीताल से जूही चुफाल, गोपाल भट्ट, सुमित लोहनी व अर्नव कंबोज, चमोली से सुरभि शाह, ऋषिकेश से अभिनव सिंह मलिक, टिहरी से अंशुल रावत, पिथौरागढ़ से करण सिंह अध्यक्ष पद के दावेदार हैं।

चुनाव कार्यक्रम

● नामांकन : 24-30 अक्तूबर

● शुल्क जमा: 24 से 31 अक्तूबर

● शिकायत अवधि: 24 अक्तूबर से 01 नवम्बर

● फाइनल सूची : 5 नवम्बर 2025