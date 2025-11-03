देहरादून के म्यूजिक फेस्ट में जमकर चले लात-घूंसे, लड़ाई का VIDEO वायरल

संक्षेप: पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बीच शो में हुई मारपीट पहला झगड़ा आयोजन स्थल रायपुर स्थित क्रिकेट स्टेडियम में हुआ है। लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है।

देहरादून म्यूजिक फेस्टिवल में रविवार रात शो के बीच जमकर मारपीट हुई। लात घूंसे के बीच मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आयोजन समाप्त हुआ तो लौट रही भीड़ के बीच महाराणा प्रताप चौक पर झगड़ा हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बीच शो में हुई मारपीट पहला झगड़ा आयोजन स्थल रायपुर स्थित क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। संगीत के तेज शोर के बीच दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इसके बाद विवाद में लात-घूसे चले। मारपीट और खींचतान के बीच में घुसे बाउंसरों और पीआरडी जवानों ने मामला सुलझाया।

इस दौरान कुछ युवती भी खींचतान की चपेट में आई। महाराणा प्रताप चौक पर युवक की पिटाई आयोजन समाप्त होने के बाद जब भीड़ वापस लौट रही थी तब देर रात महाराणा प्रताप चौक पर भी एक और झगड़ा हो गया। आरोप है कि यहां एक मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की जमकर पिटाई की गई। सूचना मिलते ही रायपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया।

एसओ रायपुर गिरीश नेगी ने बताया कि महाराणा प्रताप चौक पर हुई मारपीट को लेकर एक युवक ने तहरीर दी है। पुलिस ने मामले में दो युवकों को हिरासत में लिया है और जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति की मौजूदगी में बिना पुलिस सुरक्षा आयोजन इस घटनाक्रम से आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु रविवार रात दून में थी। जाखन, राजपुर के प्रतिष्ठान रात दस बजे बंद करा दिए गए थे।