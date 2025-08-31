A 10 feet long king cobra was found in a house in Dehradun, people had to sweat to catch it - VIDEO देहरादून में घर में निकला 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पकड़ने में रेस्क्यु टीम के छूटे पसीने- VIDEO, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़A 10 feet long king cobra was found in a house in Dehradun, people had to sweat to catch it - VIDEO

देहरादून में घर में निकला 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पकड़ने में रेस्क्यु टीम के छूटे पसीने- VIDEO

लोगों ने पेड़ के ऊपर विशालकाय सांप देखा तो रूह कांप गई। आनन-फानन में वन विभाग से रेस्क्यु टीम को बुलाया गया। वायरल हो रही वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कोबरा को पकड़ने में टीम के भी पसीने छूट गए।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनSun, 31 Aug 2025 05:52 PM
देहरादून में घर में निकला 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पकड़ने में रेस्क्यु टीम के छूटे पसीने- VIDEO

उत्तराखंड के देहरादून से एक किंग कोबरा सांप के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो भाऊवाला गांव का है, जहां करीब 10 फीट लंबा किंग कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने पेड़ के ऊपर विशालकाय सांप देखा तो रूह कांप गई। आनन-फानन में वन विभाग से रेस्क्यु टीम को बुलाया गया। वायरल हो रही वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कोबरा को पकड़ने में टीम के भी पसीने छूट गए।

वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि सांप फन को फैलाए पेड़ के ऊपरी हिस्से पर बैठा है और उसकी पूंछ रेस्क्यु टीम के एक आदमी ने पकड़ी हुई है। तभी दूसरा आदमी आता है और सांप को अपनी स्टिक से पकड़ने के लिए बढ़ाता है कि अचानक किंग कोबरा तेजी से झप्पटा मारते हुए नीचे आने की कोशिश करता है। इतने में वहां मौजूद सभी लोग पीछे हट जाते हैं। और सांप झाड़ियों की तरफ हो जाता है। लेकिन, एक सदस्य लगातार उसकी पूंछ पकड़े रहता है।

सांप को पकड़ने आई टीम के एक सदस्य ने सांप की पूंछ को अच्छे से पकड़कर झाड़ियों से घसीटते हुए घर के बाहर ले गए। इतने में आसपास के लोग डरे-सहमे हुए वीडियो बनाते रहे। बाद में बोरी की मदद से सांप के अगले हिस्से (मुंह) को बोरी में डाला और धीरे-धीरे करके पूरे सांप को अंदर बंद कर दिया। इस बीच आस-पास मौजूद कुत्ते ये सब होता देख, लगातार भौंकते नजर आए।

Uttarakhand Dehradun Viral Video

