उत्तराखंड में बनाए जाएंगे 95 आध्यात्मिक गांव, पीएम मोदी की सलाह पर CM धामी का ऐलान

संक्षेप: उत्तराखंड में 95 आध्यात्मिक गांव विकसित किए जाएंगे। इस तरह के खास सनातनी गांव हर ब्लॉक में एक होगा। पीएम मोदी की सलाह पर उत्तराखंड सीएम धामी ने यह ऐलान किया है।

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य के विकास के लिए दिए गए सुझावों पर धामी सरकार ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसके तहत एक जिला-एक मेला योजना के तहत चयनित स्थानीय सांस्कृतिक मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया जाएगा। इसके आयोजन का खर्च सरकार उठाएगी। इसके साथ ही राज्य में योग, अध्यात्म, आयुर्वेद हब बनाने के लिए हर ब्लॉक के एक गांव को आध्यात्मिक गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में 95 ब्लॉक हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के सुझावों पर अमल करने की रणनीति पर चर्चा की करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि एक जिला-एक मेला योजना में मेलों के आयोजक वही रहेंगे। राज्य सरकार केवल सहायता और जरूरी सहयोग देगी।

अल्मोड़ा के द्वाराहाट क्षेत्र के द्रोणगिरी, चंपावत के श्यामलाताल-देवीधुरा और अन्य क्षेत्रों में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन विकसित करने की संभावनाओं का सर्वेक्षण कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, एडीजी-अभिसूचना एवं सुरक्षा अभिनव कुमार, कुमाऊं मंडल के कमिश्नर दीपक रावत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

सीएम ने यह निर्देश दिए -शीतकालीन यात्रा के लिए जीएमवीएन- केएमवीएन विशेष छूट पैकेज तैयार करें।

-जीआई टैग वाले उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने हर जिला बनाएगा कार्ययोजना

-हर जिला-विकासखंड में पर्यटन स्थलों का विकास की विशेष योजनाएं तैयार की जाएं

-शहर-कस्बों में ग्रीन बेल्ट बने, बस अड़्डे, रेलवे स्टेशन, प्रमुख मार्गों पर नियमित सफाई

-राज्य के प्रमुख शहरों में यातायात जाम से निपटने के लिए ठोस सिस्टम तैयार किया जाए

राज्य में जिन क्षेत्रों में बार बार सड़के खराब हो रही हैं, वहां विशेष फोकस किया जाएगा