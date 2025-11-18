Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़95 Spiritual Villages to develop in uttarakhand CM pushkar singh Dhami announce after PM Modi Advice
उत्तराखंड में बनाए जाएंगे 95 आध्यात्मिक गांव, पीएम मोदी की सलाह पर CM धामी का ऐलान

उत्तराखंड में बनाए जाएंगे 95 आध्यात्मिक गांव, पीएम मोदी की सलाह पर CM धामी का ऐलान

संक्षेप: उत्तराखंड में 95 आध्यात्मिक गांव विकसित किए जाएंगे। इस तरह के खास सनातनी गांव हर ब्लॉक में एक होगा। पीएम मोदी की सलाह पर उत्तराखंड सीएम धामी ने यह ऐलान किया है।

Tue, 18 Nov 2025 07:48 AMGaurav Kala देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य के विकास के लिए दिए गए सुझावों पर धामी सरकार ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसके तहत एक जिला-एक मेला योजना के तहत चयनित स्थानीय सांस्कृतिक मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया जाएगा। इसके आयोजन का खर्च सरकार उठाएगी। इसके साथ ही राज्य में योग, अध्यात्म, आयुर्वेद हब बनाने के लिए हर ब्लॉक के एक गांव को आध्यात्मिक गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में 95 ब्लॉक हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के सुझावों पर अमल करने की रणनीति पर चर्चा की करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि एक जिला-एक मेला योजना में मेलों के आयोजक वही रहेंगे। राज्य सरकार केवल सहायता और जरूरी सहयोग देगी।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड के हजारों निगम कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA तीन फीसदी बढ़ाया
ये भी पढ़ें:सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की बंपर भर्तियां, 27 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन

अल्मोड़ा के द्वाराहाट क्षेत्र के द्रोणगिरी, चंपावत के श्यामलाताल-देवीधुरा और अन्य क्षेत्रों में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन विकसित करने की संभावनाओं का सर्वेक्षण कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, एडीजी-अभिसूचना एवं सुरक्षा अभिनव कुमार, कुमाऊं मंडल के कमिश्नर दीपक रावत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

सीएम ने यह निर्देश दिए

-शीतकालीन यात्रा के लिए जीएमवीएन- केएमवीएन विशेष छूट पैकेज तैयार करें।

-जीआई टैग वाले उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने हर जिला बनाएगा कार्ययोजना

-हर जिला-विकासखंड में पर्यटन स्थलों का विकास की विशेष योजनाएं तैयार की जाएं

-शहर-कस्बों में ग्रीन बेल्ट बने, बस अड़्डे, रेलवे स्टेशन, प्रमुख मार्गों पर नियमित सफाई

-राज्य के प्रमुख शहरों में यातायात जाम से निपटने के लिए ठोस सिस्टम तैयार किया जाए

राज्य में जिन क्षेत्रों में बार बार सड़के खराब हो रही हैं, वहां विशेष फोकस किया जाएगा

डीएम नियमित करेंगे अस्पतालों का मुआयना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि वे स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएं। इनकी लगातार समीक्षा की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर और प्रभावी रूप से जनता तक पहुंच रही हों। किसी भी समस्या या कमी की तुरंत पहचान कर उसके सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएं और समय-समय पर जिला अस्पतालों का औचक निरीक्षण करें। जिससे जनता की दिक्कतें दूर हो सकें।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Uttarakhand Latest News PM Modi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।