दुबई का 900 करोड़ का घोटालेबाज, भारत में दबोचा गया; फूड डिलीवरी ऑर्डर से कैसे हुई गिरफ्तारी?

संक्षेप: रविंद्र सोनी भारतीय मूल का बिजनेसमैन है, जिसने दुबई में बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा कर सैकड़ों भारतीय प्रवासियों को करोड़ों का चूना लगाया था। आरोपी को अब देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया है।

दुबई के कथित 900 करोड़ रुपये (100 मिलियन डॉलर) के ब्लूचिप ग्रुप निवेश घोटाले का मुख्य आरोपी उत्तराखंड के देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया है। 44 वर्षीय आरोपी का नाम रविंद्र नाथ सोनी है। यह गिरफ्तारी 18 महीने तक चली अंतरराष्ट्रीय तलाश के बाद हुई है। रविंद्र की गिरफ्तारी बेहद अनोखे तरीके से हुई, जिसकी चर्चा अब तेजी से हो रही है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सोनी भारतीय मूल का बिजनेसमैन है, जिसने दुबई में बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा कर सैकड़ों भारतीय प्रवासियों को करोड़ों का चूना लगाया था। यह घोटाला मार्च 2024 में तब उजागर हुआ जब कंपनी ने पेमेंट करना बंद कर दिया और दफ्तर खाली मिला।

कैसे पकड़ा गया ब्लूचिप स्कैम किंगपिन गिरफ्तारी का तरीका बेहद नाटकीय रहा। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पूर्वी कानपुर) अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि सोनी देहरादून में छिपा हुआ था और उसकी लोकेशन एक फूड डिलीवरी ऑर्डर के जरिए मिली। पुलिस टीम ने उसके द्वारा मंगाए गए खाने के ऑर्डर को ट्रैक किया और 30 नवंबर को उसे धर दबोचा। वह फिलहाल कानपुर में पुलिस हिरासत में है। विश्वकर्मा ने कहा, “वह फूड-डिलीवरी ऑर्डर से पकड़ा गया। क्या ऑर्डर किया था, ये देखना बाकी था। हम जल्दी में थे। यह बहुत बड़ी गिरफ्तारी है।”

3 साल में रकम दोगुनी करने का दिया था झांसा एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, सोनी की गिरफ्तारी तब हुई जब दिल्ली निवासी अब्दुल करीम ने 5 जनवरी को कानपुर में उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। करीम और उनका बेटा तल्हा दुबई में काम करते हैं। जानकारी के मुताबिक, उन लोगों ने उन्होंने 16 लाख दिरहम का निवेश किया था। सोनी ने तीन साल में रकम दोगुनी करने का वादा किया था। तल्हा ने कहा, “दुबई में उसका सेटअप एकदम लीगल टाइप का लग रहा था। इसलिए हम सब उसकी बातों पर भरोसा कर बैठे।