दुबई का 900 करोड़ का घोटालेबाज, भारत में दबोचा गया; फूड डिलीवरी ऑर्डर से कैसे हुई गिरफ्तारी?

900 crore Dubai-based fraudster arrested in Dehradun using food delivery orders
रविंद्र सोनी भारतीय मूल का बिजनेसमैन है, जिसने दुबई में बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा कर सैकड़ों भारतीय प्रवासियों को करोड़ों का चूना लगाया था। आरोपी को अब देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया है। 

Dec 04, 2025 11:10 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
दुबई के कथित 900 करोड़ रुपये (100 मिलियन डॉलर) के ब्लूचिप ग्रुप निवेश घोटाले का मुख्य आरोपी उत्तराखंड के देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया है। 44 वर्षीय आरोपी का नाम रविंद्र नाथ सोनी है। यह गिरफ्तारी 18 महीने तक चली अंतरराष्ट्रीय तलाश के बाद हुई है। रविंद्र की गिरफ्तारी बेहद अनोखे तरीके से हुई, जिसकी चर्चा अब तेजी से हो रही है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सोनी भारतीय मूल का बिजनेसमैन है, जिसने दुबई में बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा कर सैकड़ों भारतीय प्रवासियों को करोड़ों का चूना लगाया था। यह घोटाला मार्च 2024 में तब उजागर हुआ जब कंपनी ने पेमेंट करना बंद कर दिया और दफ्तर खाली मिला।

कैसे पकड़ा गया ब्लूचिप स्कैम किंगपिन

गिरफ्तारी का तरीका बेहद नाटकीय रहा। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पूर्वी कानपुर) अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि सोनी देहरादून में छिपा हुआ था और उसकी लोकेशन एक फूड डिलीवरी ऑर्डर के जरिए मिली। पुलिस टीम ने उसके द्वारा मंगाए गए खाने के ऑर्डर को ट्रैक किया और 30 नवंबर को उसे धर दबोचा। वह फिलहाल कानपुर में पुलिस हिरासत में है। विश्वकर्मा ने कहा, “वह फूड-डिलीवरी ऑर्डर से पकड़ा गया। क्या ऑर्डर किया था, ये देखना बाकी था। हम जल्दी में थे। यह बहुत बड़ी गिरफ्तारी है।”

3 साल में रकम दोगुनी करने का दिया था झांसा

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, सोनी की गिरफ्तारी तब हुई जब दिल्ली निवासी अब्दुल करीम ने 5 जनवरी को कानपुर में उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। करीम और उनका बेटा तल्हा दुबई में काम करते हैं। जानकारी के मुताबिक, उन लोगों ने उन्होंने 16 लाख दिरहम का निवेश किया था। सोनी ने तीन साल में रकम दोगुनी करने का वादा किया था। तल्हा ने कहा, “दुबई में उसका सेटअप एकदम लीगल टाइप का लग रहा था। इसलिए हम सब उसकी बातों पर भरोसा कर बैठे।

कंपनी बंद करने से पहले करोड़ों रुपये क्रिप्टो में बदले

सोनी पर पहले से ही 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस उसकी कस्टडी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि मनी ट्रेल व बाकी निवेशकों तक पहुंचा जा सके। जानकारी के अनुसार, सोनी ने कंपनी बंद करने से पहले करोड़ों रुपये क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर किए थे। वह इससे पहले अलीगढ़ और पानीपत में भी “डबल-योर-मनी” योजनाओं और धमकाने के मामलों में आरोपी रहा है।

