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90 साल की नानी से दरिंदगी, सगे नाती ने रेप के बाद मारने का प्रयास किया; अस्पताल में दम तोड़ा

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, मंगलौर
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हरिद्वार के मंगलौर में बेहद खौफनाक और शर्मनाक घटना सामने आई है। सगे नाती ने अपनी 90 साल की बुजुर्ग नानी से रेप किया। फिर मारने का प्रयास किया। महिला की अस्पताल में मौत हो गई है।

90 year old woman raped
90 साल की बुजुर्ग महिला से रेप

हरिद्वार के मंगलौर में बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 23 साल के नाती ने अपनी 90 साल की बुजुर्ग नानी से दुष्कर्म के बाद गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। घटना के 26 दिन बाद महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई है।

सगे नाती ने 16 जुलाई की रात उसके साथ कथित तौर पर दरिंदगी की थी। पुलिस अब मामले में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है। जानकारी के अनुसार, कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 90 वर्षीय मूक-बधिर और लाचार महिला के साथ 16 जुलाई की रात उसके 23 वर्षीय नाती ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया था। आरोप था कि रात करीब 12 बजे आरोपी शराब के नशे में नानी के घर पहुंचा। परिवार के अन्य सदस्यों के सोने के दौरान वह उनके कमरे में घुस गया और बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया था।

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रेप के बाद गला दबाकर मारने का प्रयास

आरोप था कि विरोध करने और शोर मचाने का प्रयास करने पर आरोपी ने बुजुर्ग महिला का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की थी। रात करीब एक बजे महिला की नातिन ने आरोपी को नानी के कमरे से बाहर निकलते देखा। इसके बाद कमरे में जाकर देखा तो बुजुर्ग महिला गंभीर हालत में पड़ी थी। शोर सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और भागने का प्रयास कर रहे आरोपी को पकड़ लिया था।

जेल की सलाखों के पीछे आरोपी

परिजनों ने बुजुर्ग महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। घटना के बाद महिला के पोते की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी नाती के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार देर शाम उपचार के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक जानकारी जुटाई। कोतवाली प्रभारी भगवान सिंह महर ने बताया कि महिला की मौत की सूचना मिली है। बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

मंगलौर की एक घटना में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के गर्भवती होने की बात भी सामने आई है। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।

कस्बा निवासी महिला की शादी करीब दस वर्ष पहले हुई थी। उसके दो बच्चे हैं। परिजनों और आसपास के लोगों के मुताबिक विवाहिता करीब छह माह की गर्भवती भी थी। मंगलवार सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके से आवश्यक जानकारी जुटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विवाहिता के पति पर बच्ची से रेप का आरोप

बताया जा रहा है कि इससे पहले विवाहिता के पति के खिलाफ देवबंद निवासी एक व्यक्ति ने अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि किशोरी अपने मौसा आसिफ के घर रहने आई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद किशोरी के गर्भवती होने की बात सामने आई थी।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए स्टे लिया था। कोतवाली प्रभारी भगवान सिंह मेहर ने बताया कि महिला की मौत के संबंध में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। मौके से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी। मामले से जुड़े लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।

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