4 करोड़ के टेंडर का झांसा, 83 साल के बुजुर्ग से लाखों की ठगी; 10 साल बाद दर्ज हुआ केस

संक्षेप: देहरादून में 83 साल के बुजुर्ग को 4 करोड़ के सरकारी टेंडर का लालच देकर लाखों की ठगी की गई। सालभर चले इस ठगी के इस खेल को दस साल हो चुके हैं। अब जाकर जनता दरबार में शिकायत के बाद केस दर्ज हो पाया।

देहरादून में 83 साल के बुजुर्ग और रिटायर्ड अफसर से 4 करोड़ के सरकारी टेंडर के नाम पर लाखों की ठगी हो गई। तकरीबन एक साल तक बुजुर्ग से ठगी की गई। महिला ने कंपनी का प्रतिनिधि बनकर बुजुर्ग को झांसा दिया। दस साल तक बुजुर्ग इंसाफ के लिए भटकते रहे। पीड़ित ने बीते दिनों डीएम के जनता दरबार में अपनी फरियाद रखी, तब जाकर मुकदमा दर्ज हो पाया।

ओएनजीसी के रिटायर अफसर को शिक्षा विभाग का टेंडर दिलाने का झांसा देकर 16.96 लाख रुपये ठग लिए गए। वर्ष 2014-15 में हुई ठगी में दस साल बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज कराने के लिए 83 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक लगातार चक्कर काट रहे थे। कुछ दिन पहले डीएम से मिले तो उनकी मदद से ई-एफआईआर रिपोर्ट हुई। उस पर कैंट कोतवाली पुलिस ने बुधवार को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वरिष्ठ नागरिक राजेंद्र प्रसाद भट्ट ने बताया कि वह ओएनजीसी में वरिष्ठ अधिकारी पद से रिटायर हैं। बताया कि वर्ष 2014-15 में राहुल निवासी किदवई गली, छज्जपुर, शाहदरा दिल्ली ने संपर्क किया। बताया कि उनके नाम पर शिक्षा के लिए जागरूकता फैलाने से जुड़ा टेंडर निकला है। राहुल और उसकी टीम में खुद को अदिति राय बताने वाली महिला ने पीड़ित को झांसे में लिया।