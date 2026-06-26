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800 करोड़ का एलयूसीसी घोटाला, यूपी-महाराष्ट्र समेत 3 राज्यों में 25 करोड़ की 23 संपत्तियां कुर्क

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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800 Crore LUCC Scam: उत्तराखंड के चर्चित 800 करोड़ के एलयूसीसी घोटाले में सीबीआई ने बड़ा ऐक्शन लिया है। यूपी, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में 25 करोड़ की 23 संपत्तियां कुर्क की हैं।

800 करोड़ का एलयूसीसी घोटाला, यूपी-महाराष्ट्र समेत 3 राज्यों में 25 करोड़ की 23 संपत्तियां कुर्क

800 Crore LUCC Scam: उत्तराखंड के चर्चित 800 करोड़ के एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने 25 करोड़ रुपये की 23 संपत्तियों को अटैच किया है। ये संपत्तियां उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के मुंबई में हैं। यह कार्रवाई अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम (बड्स) के तहत की गई है। आने वाले समय में इनकी नीलामी कर पीड़ितों की रकम वापस की जाएंगी।

सीबीआई की जांच के दौरान पता लगा कि लोगों की कमाई हड़पकर कई शहरों में बेनामी संपत्तियां खड़ी की गई हैं। इनकी पहचान के लिए सीबीआई तेजी से काम कर रही है। उत्तराखंड के बड्स के नोडल अफसर के जरिए छह संपत्तियों को कुर्क कराया गया। इसी तरह यूपी की बड्स ऐक्ट अदालत से अनुमति मिलने के बाद वहां 16 संपत्तियों को कुर्क किया गया। मुंबई स्थित एक संपत्ति को भी महाराष्ट्र की अदालत से कुर्की की मंजूरी लेकर जब्त किया गया है। सीबीआई के मुताबिक आरोपियों की अन्य छिपी हुई संपत्तियों की तलाश के लिए प्रयास कर रहे हैं।

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फ्लैशबैक: 168 दिन बाद मिली थी पहली कामयाबी

उत्तराखंड में करीब एक लाख लोगों को लगभग 800 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाली चिटफंड कंपनी-एलयूसीसी के संचालकों की गिरफ्तारी में सीबीआई को पूरे 168 दिन का वक्त लग गया था। हालांकि घोटाले का मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल और उसकी पत्नी अब भी पकड़ से दूर हैं। सीबीआई ने पिछले साल 26 नवंबर को इसकी जांच अपने हाथ में ली थी। इस पूरे प्रकरण में सबूत जुटाने के बाद सीबीआई ने सबसे पहले 13 मई को पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके ठीक 28 दिन बाद मुंबई से दो और आरोपी सीबीआई के हत्थे चढ़ गए। बताया जा रहा है कि इस मामले में मुख्य आरोपी माने जा रहे समीर अग्रवाल और उसकी पत्नी, सीबीआई को जांच सौंपे जाने से पहले ही विदेश भाग गए थे।

इस प्रकरण में रोजाना की जा रही निगरानी

सीबीआई इस पूरे मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस पूरे केस की तह तक जाने के लिए दैनिक आधार समीक्षा करते हुए जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी कार्रवाई की सीबीआई से उम्मीद है।

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यह है पूरा मामला

वर्ष 2021 में लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी-एलयूसीसी ने उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार समेत आठ जिलों में 35 ब्रांच खोली थीं। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यालय खोलकर लोगों को एजेंट नियुक्त किया था। आरोप है कि एलयूसीसी ने सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों से काफी ज्यादा ब्याज दर देने का लालच देकर बड़े पैमाने पर लोगों से एफडी और आरडी कराईं। करोड़ों रुपये जुटाने के बाद वर्ष 2023-24 में संचालक रातोंरात कंपनी बंदकर फरार हो गए। इसके बाद से कंपनी के संचालकों के खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे।

दून समेत कई जिलों की एफआईआर को एक साथ जोड़ा

एलयूसीसी घोटाले में सीबीआई की देहरादून शाखा में दर्ज किए गए केस में राज्य पुलिस की ओर से पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी आदि जिलों में दर्ज 18 अलग-अलग एफआईआर को एक साथ जोड़ा गया। केस में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स ऐक्ट (बड्स ) की धाराएं शामिल हैं। पिछले नवंबर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह केस सीबीआई के पास पहुंचा।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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