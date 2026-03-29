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पॉक्सो केस में पुलिस की घर पर रेड, 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की चली गई जान; अभद्रता के आरोप

Mar 29, 2026 09:53 am ISTGaurav Kala नानकमत्ता
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नानकमत्ता में पॉक्सो केस में पुलिस आरोपी की दबिश के लिए घर पहुंची। पुलिसकर्मियों पर घरवालों से अभद्रता के आरोप हैं। इतना ही नहीं पुलिस के धक्के से 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मामले में चार पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है।

पॉक्सो केस में पुलिस की घर पर रेड, 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की चली गई जान; अभद्रता के आरोप

उत्तराखंड के नानकमत्ता में पुलिस दबिश के दौरान वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। खफा परिजनों और ग्रामीणों ने कोतवाली गेट पर शव रखकर तीन घंटे तक प्रदर्शन किया। मामले में देर शाम एसएसपी ने दबिश देने गए उप निरीक्षक सहित चार पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर, जांच एसपी सिटी को सौंप दी।

घटनाक्रम के अनुसार, शनिवार को पॉक्सो ऐक्ट के आरोपी कुलदीप सिंह को गिरफ्तार करने पुलिस उनके गांव सिद्धा नवदिया पहुंची। परिजनों का आरोप है कि दबिश के दौरान पुलिसकर्मियों ने घर पर मौजूद लोगों से अभद्रता की। तभी 80 वर्षीय सुखदेव कौर पत्नी प्रीतम सिंह धक्का लगने से गिर गईं। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि जिस किशोरी को भगाने का आरोप था, उसे वह पहले ही बरामद कर पुलिस को सौंप चुके हैं। एसओजी इंचार्ज उमेश कुमार ने प्रदर्शनकारियों की अधिकारियों से वार्ता कराई। सीओ ने डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराने का भरोसा दिया।

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वृद्धा का शव कोतवाली में रख प्रदर्शन

नानकमत्ता कोतवाली क्षेत्र में पुलिस दबिश के दौरान एक वृद्धा की की मौत के बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीण शव को कोतवाली गेट पर रखकर धरने पर बैठ गए। करीब तीन घंटे तक चले हंगामे के बाद विधायक गोपाल सिंह राणा और पुलिस अधिकारियों के समझाने पर परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए।

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परिजन बोले- आरोपी को बेदखल कर चुके

घटना से गुस्साए परिजनों का कहना था कि जिस किशोरी को भगाने का आरोप था, उसे वे पहले ही बरामद कर पुलिस को सौंप चुके हैं और आरोपी को परिवार ने बेदखल कर दिया था। इसके बावजूद पुलिस ने दबिश दी। सूचना पर सीओ सितारगंज बीएस धौनी समेत किच्छा, सितारगंज, खटीमा और पुलभट्टा थानों की पुलिस व पीएसी मौके पर पहुंची। परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे नहीं माने और पुलिस से तीखी नोकझोंक होती रही। स्थिति को देखते हुए कोतवाली गेट बंद कर दिया गया। विधायक गोपाल सिंह राणा ने परिजनों से वार्ता के बाद पुलिस अधिकारियों से भी वार्ता की। नानकमत्ता में एसओ रहे एसओजी इंचार्ज उमेश कुमार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझाकर अधिकारियों से वार्ता कराई। सीओ भूपेंद्र सिंह धौनी ने डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम, उसकी वीडियोग्राफी और रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए।

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पुलिस पर धक्का-मुक्की का आरोप

लखविंदर सिंह पुत्र बूढ़ सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि उसकी दादी सुखदेव कौर, बहन पूजा कौर, 10 वर्षीय भाई लवजोत सिंह घर पर थे। दोपहर करीब डेढ़ बजे सादे कपड़ों में एक दरोगा, सिपाही समेत तीन-चार पुलिसकर्मी घर आए। बहन से कुलवंत सिंह उर्फ बंटी के बारे में पूछने लगे। इस दौरान बुजुर्ग दादी सुखदेव कौर बाहर आईं। आरोप लगाया कि धक्का-मुक्की कर तेज आवाज में धमकाने लगे। इस दौरान सुखदेव कौर गिर गईं। उनके गिरने पर पुलिसकर्मी नाटक करने का आरोप लगाने लगे। काफी देर तक अस्पताल नहीं ले गए। 15 मिनट बाद नानकमत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लखविंदर ने रिपोर्ट दर्ज कर घर आने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की।

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