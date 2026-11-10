7वीं शताब्दी में बने ऐतिहासिक बैजनाथ मंदिर 15 डिग्री तक झुके, वैज्ञानिकों ने दो बड़ी वजहें बताई
सदियों पुराने बैजनाथ मंदिर पर चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। गोमदी नदी घाटी के लगातार खिसकने से मंदिर 15 डिग्री तक झुक गए हैं।
कमल पंत, अल्मोड़ा
बागेश्वर की गोमती घाटी की जमीन धीरे-धीरे खिसक रही है। हर साल 7.5 से 11 मिलीमीटर तक हो रहे इस भू-सतही बदलाव का असर अब घाटी की ऐतिहासिक धरोहर बैजनाथ मंदिर समूह पर भी दिखाई देने लगा है। मुख्य शिव मंदिर में 12 से 15 डिग्री तक अपनी धुरी से घूमाव के साथ दीवारों में 55 सेमी तक लंबी दरारें उभर आईं हैं। सातवीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने इन मंदिरों की संरचनाओं में आए बदलाव ने इनके संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (यूपीईएस) समेत देश-विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के संयुक्त अध्ययन में यह तथ्य सामने आए हैं। स्प्रिंगर नेचर के जियोहेरिटेज जर्नल में प्रकाशित शोध के लिए वैज्ञानिकों ने मैदानी सर्वेक्षण के साथ आधुनिक रडार तकनीक का इस्तेमाल किया।
डिफरेंशियल इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार (डी-इनसार) से जमीन खिसकने की दर 7.5 मिलीमीटर प्रतिवर्ष, जबकि पर्सिस्टेंट स्कैटरर इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार (पीएस-इनसार) से 11 मिलीमीटर प्रतिवर्ष आंकी गई।
भूकंप भी पहुंचाते रहे हैं नुकसान
कत्यूरी शासकों ने सातवीं से 12वीं शताब्दी के बीच मंदिर समूह का निर्माण कराया था। वर्ष 1505 के भूकंप से मंदिरों को नुकसान पहुंचा। वर्ष 1803 के भूकंप ने भी दीवारों और स्तंभों को प्रभावित किया।
क्या कह रहे एक्सपर्ट
यूपीईएस के रिसर्च प्रोफेसर प्रो. गिरीश चंद्र कोठारी का कहना है कि अध्ययन में गोमती घाटी के भू-सतही बदलाव और मंदिरों की संरचनात्मक स्थिति का विस्तृत आकलन किया गया है। जमीन का लगातार खिसकना ऐतिहासिक मंदिरों पर भी असर डाल रहा है।
पार्वती गणेश मंदिर में भी झुकाव
शोधार्थी अचला जोशी के अनुसार, बैजनाथ के मुख्य शिव मंदिर के साथ पार्वती और गणेश मंदिर में भी नदी की ढला की ओर झुकाव दर्ज किया गया है। केदारेश्वर समेत अन्य मंदिरों की संरचनाओं में भी बदलाव सामने आए हैं। सर्वेक्षण में कुछ स्तंभों में पांच से 15 डिग्री तक घड़ी की उल्टी दिशा में गुमाव और पत्थरों में एक से चार सेंटीमीटर तक खिसकाव पाया गया।
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