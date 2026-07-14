हरिद्वार में छठी की छात्रा से गैंगरेप, रातभर ढूंढते रहे माता-पिता; सुबह बदहवाश मिली
हरिद्वार में सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां छठी की छात्रा के साथ सात से आठ लोगों ने गैंगरेप किया। आरोपी छात्रा को खेत में ले गए थे। उधर, रातभर घरवाले बच्ची को ढूंढते रहे।
हरिद्वार में नाबालिग बच्ची के साथ दरिदंगी हुई है। वह अपने किसी परिचित के साथ बाइक पर जा रही थी। बदमाशों ने बाइक रुकवाई और परिचित को भगा दिया। फिर बच्ची को खेत में लेकर हवस का शिकार बनाया। रातभर बच्ची दर्द से छटपटाती रही। किसी तरह उनके चंगुल से बची और एक घर में जा छिपी। वहां एक महिला की मदद से अपने घरवालों और फिर पुलिस तक पहुंची।
परिचित के साथ बाइक पर जा रही कक्षा छह की छात्रा को जबरन रोककर उसके साथ गैंगरेप किया गया। घटना पथरी क्षेत्र में रविवार रात करीब नौ बजे की है। पुलिस ने मामले में आठ अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
घटना क्या हुई
लक्सर थाना क्षेत्र के एक गांव की छात्रा अपने परिचित के साथ बाइक से पथरी क्षेत्र के गांव से काठा पीर दरगाह की ओर जा रही थी। गांव से कुछ दूरी पर खेतों के पास कुछ युवकों ने दोनों को रोक लिया। आरोप है कि युवकों ने छात्रा के परिचित को मारपीट कर भगा दिया। इसके बाद छात्रा को खेत में ले गए और गैंगरेप किया। आरोपियों के चुंगल से किसी तरह बचकर पीड़िता एक घर में छिप गई, जहां एक महिला ने उसकी मदद की।
रातभर ढूंढते रहे घरवाले
वहीं छात्रा के परिजन लक्सर पुलिस के साथ रातभर उसकी तलाश करते रहे। सुबह होने पर छात्रा अपने परिजनों से मिली और आपबीती बताई। इसके बाद परिजन पीड़िता को पथरी थाने लेकर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने सोमवार को उसके बयान दर्ज कर लिए हैं। एसओ पथरी रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।
नशे की हालत में थे गैंगरेप के सभी आरोपी
पथरी क्षेत्र में किशोरी के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस अज्ञात युवकों की तलाश और जानकारी जुटाने में लगी है। काठा पीर दरगाह जाने के लिए गांव शिवगढ़, फुलगढ़, दुर्गागढ़ और गोविंदगढ़ से होकर जाना पड़ता है। इस बीच खेत भी लगते है, जहां नशेड़ी युवक बैठे रहते हैं राहगीरों के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। गढ़ो में नशे का मामला काफी अधिक है।
गांव के अधिकांश युवक नशे का कारोबार करते है। ग्राम प्रधान के चुनाव के दौरान जहरीली शराब पीने के कारण दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। पूर्व में ग्रामीणों और महिलाओं ने प्रदर्शन कर गढ़ो से नशे के कारोबार को बंद करने की मांग उठाई थी, लेकिन गांव में आज तक नशा बंद नहीं हो सका। इसका परिणाम है कि नशेड़ियों ने एक किशोरी को अपना निशाना बनाते हुए उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दे डाला।
आरोपियों की तलाश शुरू, फोन बंद
पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी के मोबाइल फोन बंद है। पुलिस उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने पुलिस से एक आरोपी की पहचान बता दी है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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