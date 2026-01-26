60 दिन डिजिटल अरेस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर साइबर ठगों ने 86 लाख उड़ाए

संक्षेप: उत्तराखंड में चार अलग-अलग मामलों में पीड़ितों से करीब 86 लाख रुपए की ठगी हुई है। कभी ईडी तो कभी सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी बन ठगों ने 81 साल के बुजुर्ग को 60 दिन डिजिटल अरेस्ट भी रखा।

उत्तराखंड में साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। चार अलग-अलग मामलों में पीड़ितों से करीब 86 लाख रुपए की ठगी हुई है। ऋषिकेश में एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 69 लाख रुपए ठग लिए। कभी ईडी तो कभी सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी बन ठगों ने 81 साल के बुजुर्ग को 60 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा। वहीं, देहरादून में मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने का डर दिखा युवक से 14 लाख से ज्यादा हड़प लिए। महिला बीएलओ अधिकारी से एक लाख की ठगी हुई तो एक अन्य मामले में बैंक कर्मचारी बन ठगों ने क्रेडिट कार्ड से डेढ़ लाख हड़पे।

जानकारी के अनुसार, गंगानगर में रहने वाले एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया है। ठगों ने 60 दिनों तक मानसिक रूप से बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर उत्पीड़न किया। 69 लाख रुपये की रकम ऑनलाइन खातों में ट्रांसफर कराई। बुजुर्ग को जब ठगी का एहसास हुआ, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेज शिकायत की। साइबर थाने को भी शिकायत देकर ठगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।

ईडी अधिकारी बन लाखों ठगे वहीं, शिकायत पर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। ऋषिकेश स्थित गंगानगर की गली नंबर नौ में 81 वर्षीय भगवत नारायण झा और उनकी 74 वर्षीय पत्नी कमल झा रहते हैं। भगवत ने बताया कि 17 नवंबर 2025 को उनके मोबाइल पर कॉल आई। कॉलर ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी बताया और अवैध लेनदेन में संलिप्त बताते हुए डिजिटल अरेस्ट किया।

बैंक कर्मचारी बन क्रेडिट कार्ड से उड़ाए डेढ़ लाख देहरादून में एक अन्यमामले में क्रेडिट कार्ड की बिलिंग डेट बदलने का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के खाते से करीब 1.57 लाख रुपये उड़ा लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोंधोवाली (अमन विहार) निवासी मिस्बाह हमीद अख्तर ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी की शाम उनके पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को एक्सिस बैंक का कर्मचारी बताया और उनके क्रेडिट कार्ड की बिलिंग डेट बदलने का आश्वासन दिया। पीड़ित को एक मैसेज में सर्विस सपोर्ट का लिंक भेजा। इस पर डिटेल भरने के बाद क्रेडिट कार्ड से 1,56,893 रुपये कट गए।

महिला बीएलओ से एक लाख ठगे साइबर ठगों ने एक महिला बीएलओ को झांसे में लेकर उनके बैंक खाते से एक लाख छह हजार रुपये उड़ा दिए। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपर तुनवाला निवासी साधना शर्मा ने बताया कि बीती नौ जनवरी को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को निर्वाचन आयोग का अधिकारी बताया और उनके मोबाइल पर एक डिवाइस एक्सेस कोड भेजा। निर्वाचन आयोग का नाम सुनकर साधना शर्मा ने उन पर भरोसा कर लिया और कोड साझा कर दिया। कोड बताते ही उनका सिम कार्ड बंद हो गया। बीती 15 से 17 जनवरी को जब महिला बैंक गई तो रकम काटने की जानकारी मिली।

मनी लॉन्ड्रिंग की धमकी देकर 14 लाख ठगे रायपुर में रहने वाले रणजीत सिंह चौहान ने पुलिस बताया कि छह जनवरी को उनके पास एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को सीबीआई हेडक्वार्टर मुंबई का अधिकारी बताया और कहा कि उनके खोए हुए आधार कार्ड पर मुंबई से एक सिम खरीदा गया है, जिसका इस्तेमाल नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुआ है। ठगों ने व्हाट्सएप पर फर्जी दस्तावेज भी भेजे। ठगों ने कई दिनों तक व्हाट्सएप कॉल कर उन्हें और उनके परिवार को डराया। केस से बचने और खातों की जांच के नाम पर ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया। मानसिक दबाव में आकर पीड़ित ने पहली किस्त के रूप में आठ जनवरी को 3.10 लाख, 12 जनवरी को 11.50 लाख रुपये जमा करवाए। एसओ रायपुर गिरीश नेगी ने कहा कि तहरीर पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है।