Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़540 Attacks and 42 Deaths Uttarakhand people in Fear Amid Rising Wildlife Attacks
540 हमले और 42 मौत... खूंखार जानवरों के आतंक से खौफ में उत्तराखंडवासी

संक्षेप:

उत्तराखंड में जंगली जानवरों के बीच खौफ का आलम यह है कि रात को किसी वन्य जीव को ट्रैंक्युलाइज करने के लिए ट्रैंक्युलाइज गन पर पेंसिल टॉर्च बांधकर काम करना पड़ रहा है। पौड़ी और चमोली में हाल में ऐसा दो बार हो चुका है।

Dec 31, 2025 11:14 am IST
उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात दिन-प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार करोड़ों रुपये का बजट देने का दावा कर रही है लेकिन संसाधनों की कमी का आलम यह है कि वनकर्मियों को रात में किसी खूंखार वन्यजीव को ट्रैंक्युलाइज करने के लिए ट्रैंक्युलाइज गन में पेंसिल टार्च बांधकर निशाना लगाना पड़ रहा है। खूंखार जानवरों के आतंक से जुड़े आंकड़े भी चिंताजनक हैं। बीते वर्ष की तुलना में करीब 30 प्रतिशत हमलों की वृद्धि हुई है। घायलों की संख्या 480 है और मृतकों की कुल संख्या 42।

वन विभाग के पास आधुनिक उपकरणों, हथियारों और आवश्यक संसाधनों की भारी कमी है। संसाधनों के अभाव में वनकर्मियों को हिंसक वन्यजीवों को काबू करने के लिए जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ रहा है। हालात यह हैं कि रात को किसी वन्य जीव को ट्रैंक्युलाइज करने के लिए ट्रैंक्युलाइज गन पर पेंसिल टॉर्च बांधकर काम करना पड़ रहा है। पौड़ी और चमोली में हाल में ऐसा दो बार हो चुका है।

गन, ड्रोन और पिंजरों की भारी कमी

विभाग के पास वेटनरी डॉक्टरों की भी बेहद कमी है। केवल पांच डॉक्टर वर्तमान में तैनात हैं। वे भी केवल दून, हरिद्वार,नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में ही तैनात हैं। इसके अलावा विभाग के पास नाइट विजन या लेजर गाइडेड ट्रैंक्युलाइज गनें, ड्रोन, पिंजरे, कैमरा ट्रैप जैसे उपकरणों की भी भारी कमी है।

वनकर्मियों पर भी खतरा बढ़ा

यही नहीं रेंजर स्तर के अधिकारियों को गश्त के लिए कैंपर दिए गए हैं जो कि मालवाहक वाहन हैं और लोगों के बैठने के लिए सुरक्षित नहीं हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते वन विभाग को आधुनिक संसाधन, वाहन और तकनीकी उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए तो मानव-वन्यजीव संघर्ष पर नियंत्रण पाना और कठिन हो जाएगा। मौजूदा हालात में वनकर्मी सीमित साधनों के कारण खतरे से जूझने को मजबूर हैं।

चिंताजनक तथ्य

उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़े आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। बीते वर्ष की तुलना में हमलों में करीब 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हमलों की संख्या 410 से बढ़कर 540 तक पहुंच गई, जबकि घायल होने वालों की संख्या 350 से बढ़कर 480 हो गई है। केवल भालू के हमलों में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं गुलदार के हमलों में 13 और बाघ के हमलों में 12 लोगों की जान गई है। इसके अलावा हाथियों के हमलों में 8 लोगों की मौत दर्ज की गई है।

क्या कह रहे जिम्मेदार

उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि अगर इस तरह से विभाग में काम चलाया जा रहा है तो इसे दूर किया जाएगा। सरकार ने काफी बजट दिया है, अधिकारियों को आधुनिक उपकरण और संसाधनों की खरीद तत्काल करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का पूरा फोकस किसी भी तरह प्रदेश में ये संघर्ष रोकना है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
