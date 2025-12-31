540 हमले और 42 मौत... खूंखार जानवरों के आतंक से खौफ में उत्तराखंडवासी

संक्षेप: उत्तराखंड में जंगली जानवरों के बीच खौफ का आलम यह है कि रात को किसी वन्य जीव को ट्रैंक्युलाइज करने के लिए ट्रैंक्युलाइज गन पर पेंसिल टॉर्च बांधकर काम करना पड़ रहा है। पौड़ी और चमोली में हाल में ऐसा दो बार हो चुका है।

उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात दिन-प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार करोड़ों रुपये का बजट देने का दावा कर रही है लेकिन संसाधनों की कमी का आलम यह है कि वनकर्मियों को रात में किसी खूंखार वन्यजीव को ट्रैंक्युलाइज करने के लिए ट्रैंक्युलाइज गन में पेंसिल टार्च बांधकर निशाना लगाना पड़ रहा है। खूंखार जानवरों के आतंक से जुड़े आंकड़े भी चिंताजनक हैं। बीते वर्ष की तुलना में करीब 30 प्रतिशत हमलों की वृद्धि हुई है। घायलों की संख्या 480 है और मृतकों की कुल संख्या 42।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वन विभाग के पास आधुनिक उपकरणों, हथियारों और आवश्यक संसाधनों की भारी कमी है। संसाधनों के अभाव में वनकर्मियों को हिंसक वन्यजीवों को काबू करने के लिए जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ रहा है। हालात यह हैं कि रात को किसी वन्य जीव को ट्रैंक्युलाइज करने के लिए ट्रैंक्युलाइज गन पर पेंसिल टॉर्च बांधकर काम करना पड़ रहा है। पौड़ी और चमोली में हाल में ऐसा दो बार हो चुका है।

गन, ड्रोन और पिंजरों की भारी कमी विभाग के पास वेटनरी डॉक्टरों की भी बेहद कमी है। केवल पांच डॉक्टर वर्तमान में तैनात हैं। वे भी केवल दून, हरिद्वार,नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में ही तैनात हैं। इसके अलावा विभाग के पास नाइट विजन या लेजर गाइडेड ट्रैंक्युलाइज गनें, ड्रोन, पिंजरे, कैमरा ट्रैप जैसे उपकरणों की भी भारी कमी है।

वनकर्मियों पर भी खतरा बढ़ा यही नहीं रेंजर स्तर के अधिकारियों को गश्त के लिए कैंपर दिए गए हैं जो कि मालवाहक वाहन हैं और लोगों के बैठने के लिए सुरक्षित नहीं हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते वन विभाग को आधुनिक संसाधन, वाहन और तकनीकी उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए तो मानव-वन्यजीव संघर्ष पर नियंत्रण पाना और कठिन हो जाएगा। मौजूदा हालात में वनकर्मी सीमित साधनों के कारण खतरे से जूझने को मजबूर हैं।

चिंताजनक तथ्य उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़े आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। बीते वर्ष की तुलना में हमलों में करीब 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हमलों की संख्या 410 से बढ़कर 540 तक पहुंच गई, जबकि घायल होने वालों की संख्या 350 से बढ़कर 480 हो गई है। केवल भालू के हमलों में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं गुलदार के हमलों में 13 और बाघ के हमलों में 12 लोगों की जान गई है। इसके अलावा हाथियों के हमलों में 8 लोगों की मौत दर्ज की गई है।