बदरी-केदारनाथ में बनेंगे 50-50 बेड के अस्पताल, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का इलाज भी फ्री
चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड सरकार ने बड़ी घोषणा की है। बदरीनाथ और केदारनाथ में अत्याधुनिक अस्पताल खोले जाएंगे। 15 मिनट में एंबुलेंस की सुविधा और हर एक किमी पर राहत केंद्र होगा। श्रद्धालुओं का इलाज भी फ्री।
उत्तराखंड सरकार ने आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने घोषणा की है कि इस वर्ष केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 50-50 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल पूरी तरह संचालित कर दिए जाएंगे। इन अस्पतालों के माध्यम से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाले तीर्थयात्रियों को तत्काल और बेहतर उपचार मिल सकेगा।
सरकार ने श्रद्धालुओं की आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए एक विशेष स्वास्थ्य बीमा कवर जैसा प्रावधान किया है। इसके तहत यात्रा के दौरान किसी भी दुर्घटना में घायल होने वाले या गंभीर रूप से बीमार पड़ने वाले श्रद्धालुओं का 1.5 लाख रुपये तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने यह महत्वपूर्ण जानकारी राजधानी के गांधी अस्पताल में किशोरियों के लिए आयोजित सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान साझा की।
15 मिनट में एंबुलेंस और एक हर किमी में राहत केंद्र
आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यात्रा मार्गों पर हर एक किलोमीटर की दूरी पर रिलीफ केंद्र (राहत केंद्र) स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य किसी भी अप्रिय स्थिति में यात्री को प्राथमिक चिकित्सा और ऑक्सीजन की सुविधा तुरंत उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही, सरकार ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम मात्र 15 मिनट निर्धारित किया है, ताकि मरीज को 'गोल्डन ऑवर' के भीतर अस्पताल पहुंचाया जा सके।
50 से अधिक स्पशलिस्ट
स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस वर्ष चारधाम यात्रा मार्गों और प्रमुख पड़ावों पर 50 से अधिक विशेषज्ञ (स्पेशलिस्ट) डॉक्टरों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। सरकार का संकल्प है कि देश-विदेश से आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद इलाज के अभाव में कोई परेशानी न हो। इन नई सुविधाओं से न केवल स्थानीय स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा, बल्कि यात्रा के दौरान होने वाली मौतों के आंकड़े को भी न्यूनतम करने में मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
