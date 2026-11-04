भालू के सामने बाघ बन गए नन्हें बच्चे, आराध्या सैलाब से लड़ी; इन बालवीरों से मिलिए
गोपेश्वर के दिव्या, आरव और दीपिका ने भालू से लड़कर अपने साथियों की जान बचाई। चकराता की आराध्या ने सैलाब से लड़कर अपनों की जान बचाई तो श्वेता ने अपनी परवाह किए बगैर बुजुर्ग की जान बचाई
Young Heros Story: उम्र छोटी है, लेकिन हौसले पहाड़ से कम नहीं। कहीं बच्चों ने भालू का सामना कर साथियों की जान बचाई तो कहीं मौत बनकर टूटे सैलाब के बीच अपनों को सुरक्षित निकाल लिया। किसी ने खुद चोटिल होने के बावजूद बुजुर्ग की मदद का हाथ नहीं छोड़ा। सरकार ने 2025 के इन बालवीरों की सूची जारी की है। आप भी पढ़िए इन बालवीरों की कहानियां।
भालू के सामने बाघ बन गए बहादुर बच्चे
क्रान्ति भट्ट, गोपेश्वर। दिव्या, आरव और दीपिका के वीरता पुरस्कार की पटकथा चमोली जिले के पोखरी ब्लाक हरि शंकर जूनियर हाईस्कूल के परिसर में 22 दिसंबर 2025 को लिखी गई थी। अब प्रेरणादायक बन चुका ये किस्सा 22 दिसंबर को जब घटित हुआ तो सुनकर लोगों के रौंगटे खड़े हो गए थे।
हुआ कुछ यूं था...अभी स्कूल पूरी तरह खुला भी नहीं था। बच्चे शिक्षकों के इंतजार में स्कूल के आंगन में खेल रहे थे। इसी बीच स्कूल परिसर में एक भालू घुस आया। बच्चे कुछ समझ पाते इससे पहले भालू ने कक्षा छह के छात्र आरव को अपने जबड़े में दबा लिया। बच्चे चिल्लाकर जान बचाने के लिए भागने लगे लेकिन कक्षा आठ में पढ़ रही 11 साल की दिव्या जान पर खेलकर आरव को बचाने के लिए भागी। दिव्या और आरव का ही साहस था कि करीब 70 मीटर घसीटने के बाद भालू को हार माननी पड़ी और आरव को दूसरी जिंदगी मिली। भालू का आतंक यहीं खत्म नहीं हुआ।
इसी तारीख एक और भालू इसी विद्यालय के कक्षा कक्ष में आ धमका। भालू को नजदीक आते देख विद्यालय की 12 वर्षीय छात्रा दीपिका सभी बच्चों को साथ लेकर विद्यालय के एक कमरे के अंदर आ गई। उसने अंदर से चटकनी लगा ली और कमरे के अंदर से दरवाजे को पकड़े रही। भालू ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अपने तेज नाखूनों से दरवाजे को फाड़ने की कोशिश भी की पर दीपिका, दिव्या, आरव समेत सभी बच्चों की ताकत और अदम्य साहस का मुकाबला भालू न कर सका और भाग गया। इन तीनों बच्चों के साहस से बच्चों की जान बच गई। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार को जैसे ही आरव, दिव्या और दीपिका के साहस और सूझबूझ की जानकारी मिली तो उन्होंने राज्य सरकार के स्तर से इनको सम्मानित करने का प्रस्ताव भेजा।
आंखों के सामने था मौत का सैलाब पर नहीं डरी आराध्या
हरीश कंडारी/दीपक मोहल, चकराता। शाम के वक्त हल्की बारिश के साथ ओले पड़ रहे थे। परिवार के लोग अपने काम में जुटे थे। तभी अचानक पहाड़ से मलबे का सैलाब छानी की ओर बढ़ने लगा। खतरे को सबसे पहले दसवीं की छात्रा आराध्या चौहान ने भांपा। उसने शोर मचाकर परिवार के लोगों को सचेत किया। जान बचाकर भागते समय चचेरी बहन रुद्रिका मलबे में गिर गई। आराध्या ने उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला। चाची हिमा झाड़ियों में फंस गईं तो उन्हें भी सुरक्षित बाहर ले आई। उसकी सूझबूझ से परिवार के सभी 17 सदस्य बच गए।
यह घटना दो जून को चकराता के ग्राम म्यूंडा की है। उस दिन महावीर चौहान का परिवार हनोल यात्रा की तैयारी कर रहा था। इसके लिए उनके चाचा, ताऊ समेत परिवार के 17 सदस्य छानी में एकत्र हुए थे। शाम करीब साढ़े सात बजे महावीर चौहान अपनी गायों को अंदर बांधने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक सैलाब छानी की ओर बढ़ने लगा। परिवार के सभी सदस्य जान बचाने के लिए छानी से बाहर भागने लगे। महावीर बताते हैं कि बेटी के साहस से पूरा परिवार सुरक्षित बच गया।
चोटिल हुईं, लेकिन बुजुर्ग को बचाकर ही मानीं श्वेता
विजय दास, नई टिहरी। सड़क किनारे लाठी के सहारे धीरे-धीरे कदम बढ़ाते एक बुजुर्ग। दूसरी ओर तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ता वाहन। मौके पर मौजूद 17 वर्षीय श्वेता पंवार ने खतरा भांपा और मदद के लिए दौड़ पड़ीं। उन्होंने तत्काल उन्हें संभाला और सड़क किनारे सुरक्षित पहुंचा दिया। इस दौरान श्वेता के स्कूटर को भी वाहन ने टक्कर मार दी। उन्हें हल्की चोट आई, लेकिन उन्होंने अपनी परवाह किए बिना बुजुर्ग की मदद जारी रखी।
घटना 30 जनवरी 2025 को प्रतापनगर के लंबगांव की है। रौणद पट्टी के रावतगांव निवासी अनिल सिंह पंवार की बेटी श्वेता कक्षा 12 की छात्रा थीं। उन्होंने 81 वर्षीय चंदन लाल को बचाने के बाद उन्हें पानी पिलाया और उनके मोबाइल फोन से परिजनों को सूचना दी। कुछ देर बाद बुजुर्ग के बेटे रमेश लाल मौके पर पहुंचे। इस बीच वाहन चालक फरार हो गया। उसका नंबर नोट नहीं हो पाने के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। उनके इसी कारनामे के लिए टिहरी गढ़वाल से उनका चयन मुख्यमंत्री बाल वीरता पुरस्कार के लिए किया गया है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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