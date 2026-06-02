40 दिन, 10 लाख श्रद्धालु और '1 kg' का फॉर्मूला; केदारनाथ को कचरा मुक्त बनाने की अनूठी मुहिम
एक व्यक्ति के लिए 1 किलो कचरा वापस लाना मामूली बात हो सकती है, लेकिन जब इस काम को लाखों तीर्थयात्रियों द्वारा किया जाता है, तो यह हिमालय को एक बड़े पर्यावरणीय संकट से बचा सकता है।
उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए इस साल श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ उमड़ रही है। यात्रा शुरू होने के बाद 1 जून तक यानी महज 40 दिनों के भीतर ही केदारनाथ दर्शन के लिए रिकॉर्ड तोड़ करीब 15 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। इतनी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से एक तरफ स्थानीय अर्थव्यवस्था में भारी उछाल आया है, वहीं दूसरी तरफ हिमालय के इस बेहद संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र वाले स्थान पर एक बड़ा पर्यावरणीय खतरा भी मंडराने लगा है। लेकिन इस नाउम्मीदी के बीच एक ऐसा शख्स भी है जो पहाड़ों को कचरा मुक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है।
हम यहां पर बात कर रह हैं पहाड़ों को कचरा मुक्त बनाने के लिए 'हीलिंग हिमालयाज' नाम की संस्था बनाने वाले इसके संस्थापक प्रदीप सांगवान की। जिन्होंने हिमालय को साफ रखने के लिए सोशल मीडिया पर एक बेहद खास अभियान शुरू किया है, जो इस समय इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।
क्या है '1 यात्री = 1 किलोग्राम' का फॉर्मूला?
प्रदीप सांगवान ने डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग के साथ ‘कैरी मी बैक’ यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने गणितीय रूप से बेहद सटीक और आसान फॉर्मूला पेश करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा:
'केदारनाथ यात्रा के 40 दिन। रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10 लाख पंजीकृत तीर्थयात्री पहुंचे। हमारा 'कैरी मी बैक' अभियान अब रफ्तार पकड़ रहा है। यदि 1 लाख यात्री भी अपने साथ 1 किलो कचरा वापस लाते हैं, तो पहाड़ों से 100 टन कचरा साफ हो जाएगा और यही हमारा लक्ष्य है।'
सांगवान ने बताया कि अगर इसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए, तो यह लक्ष्य हासिल करना बेहद आसान है। हर तीर्थयात्री को अपने साथ 250 ग्राम से लेकर 5 किलोग्राम तक का प्लास्टिक का कचरा (खाली बोतलें, डिस्पोजेबल ग्लास आदि) वापस नीचे लाना चाहिए। यही इस अभियान का मकसद है।’
अपने अभियान की जानकारी देते हुए सांगवान ने कहा कि 'केदारनाथ यात्रा के 40 दिन, 10 लाख रजिस्टर्ड तीर्थयात्री पहुंचे, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, हमारी 'कैरी मी बैक' यात्रा अब जोर पकड़ रही है, 1 लाख तीर्थयात्री 1kg कचरा वापस ला रहे हैं, जिसकी वजह से अबतक 100 टन कचरा हटाया जा चुका है। यही हमारा लक्ष्य है #हीलिंग हिमालयाज, यह सब डिजिटल है – इसलिए रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं।'
मलाना के 'कचरे के पहाड़' से हुई थी शुरुआत
न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार इस अभियान की शुरुआत कई साल पहले बहुत ही मुश्किल हालात में हुई थी। उस समय हिमाचल प्रदेश के मलाना में कचरे के ढेर पर बैठे एक शख्स की तस्वीर वायरल हुई थी, जो सबको पसंद तो आई थी, लेकिन जिसने हिमालय क्षेत्र में व्यावसायिक पर्यटन के काले सच को उजागर किया था।
कुछ साल पहले प्रदीप सांगवान ने एक इंटरव्यू में कहा था, 'पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में कचरे के ढेर देखकर मुझे बहुत दुख और गुस्सा आता था।' इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर ट्रैकिंग के दौरान कचरा वापस लाना शुरू किया। साल 2016 में उनकी यह कोशिश 'हीलिंग हिमालयाज फाउंडेशन' (HHF) के रूप में सामने आई, जिसका उद्देश्य सिर्फ सफाई करना नहीं बल्कि सामुदायिक स्तर पर लोगों की मानसिकता को बदलना है।
दरअसल प्रदीप सांगवान के प्रयासों ने एक आध्यात्मिक यात्रा को 'पर्यावरण रक्षा अभियान' में बदल दिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि भक्ति का रास्ता स्वच्छता से होकर ही गुजरता है। एक व्यक्ति के लिए 1 किलो कचरा वापस लाना मामूली बात हो सकती है, लेकिन जब इस काम को लाखों तीर्थयात्रियों द्वारा किया जाता है, तो यह हिमालय को एक बड़े पर्यावरणीय संकट से बचा सकता है।
सोशल मीडिया पर मिल रहा जमकर समर्थन
सांगवान के इस प्रयास को सोशल मीडिया पर जमकर सराहना मिल रही है। यूजर्स का कहना है कि 'कैरी मी बैक' का यह फॉर्मूला केवल पहाड़ों तक सीमित न रहकर देश की नदियों और जंगलों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। एक जागरूक तीर्थयात्री ने मंदाकिनी नदी में बहते प्लास्टिक पर चिंता जताते हुए रुद्रप्रयाग प्रशासन को टैग किया और लिखा कि इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए ऐसे अभियानों को सरकारी स्तर पर बढ़ावा मिलना चाहिए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।