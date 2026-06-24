मरीजों को लाइन में खड़ा किया, उत्तराखंड में 4 मेडिकल कॉलेज और सभी जिला अस्पतालों को नोटिस
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने उत्तराखंड के चार मेडिकल कॉलेजों और सभी जिला अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। मामला मरीजों को लाइन में खड़े रखना और ऑनलाइन सुविधा न होना है।
मरीजों को पर्चा बनवाने की ऑनलाइन सुविधा नहीं देने और उन्हें लाइन में खड़ा करने को लेकर उत्तराखंड में चार मेडिकल कॉलेजों और सभी जिला अस्पतालों को नोटिस भेजा गया है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने यह कार्रवाई करते हुए उनसे जवाब मांगा है।
केंद्र सरकार ने मरीजों को ओपीडी में लंबी कतारों से राहत देने को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत ‘स्कैन एंड शेयर’ व्यवस्था लागू की थी। पर राज्य के सरकारी अस्पतालों में यह व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है। हालात यह हैं कि रोजाना हजारों मरीजों की ओपीडी होने के बावजूद नाममात्र के ऑनलाइन पर्चे बन रहे हैं।
केंद्र की समीक्षा से पहले कार्रवाई
अब मिशन को लेकर केंद्र सरकार की प्रस्तावित समीक्षा से पहले और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की नाराजगी के बाद एबीडीएम उत्तराखंड की सीईओ रीना जोशी ने नोटिस की कार्रवाई की। उन्होंने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज (हरिद्वार), वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज (श्रीनगर), सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज (अल्मोड़ा) व सभी जिलों के सीएमओ और जिला अस्पतालों के अधीक्षकों को नोटिस भेज जवाब तलब किया है। नोटिस में चिंता जताई गई है कि ओपीडी में भीड़ घटाने और मरीजों को त्वरित ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना में अधिकांश अस्पताल फिसड्डी साबित हो रहे हैं।
स्कैन एंड शेयर व्यवस्था
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्कैन एंड शेयर ऐसी व्यवस्था है, जिसमें मरीज क्यूआर कोड स्कैन कर आभा आईडी के जरिए ओपीडी पंजीकरण कर सकते हैं। इससे लंबी कतारों से राहत मिलती है और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। इसमें एक बार मरीज को ‘ड्रिफकेस’ एप डाउनलोड करने और आभा आईडी बनाने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन एक बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगली बार उन्हें सीधे टोकन और ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा मिलती है।
अस्पतालों के हाल
अस्पतालों की स्थिति चिंताजनक है। टिहरी जिला अस्पताल में स्कैन एंड शेयर के माध्यम से एक भी मरीज का पंजीकरण नहीं हो रहा। हरिद्वार जिला अस्पताल में प्रतिदिन 20 से 100 मरीज इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। दून के कोरोनेशन अस्पताल में करीब 800 मरीजों की ओपीडी के मुकाबले महज 25 से 30 ऑनलाइन पर्चे बन रहे हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में यह संख्या सात से दस और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में केवल 50 से 80 तक सीमित है।
दून अस्पताल में सुधार नोटिस के बाद दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने व्यवस्था में तेजी दिखाई है। एबीडीएम के लिए अलग काउंटर बनाया गया और सामान्य काउंटरों पर भी ऑनलाइन पर्चे शुरू किए गए। मंगलवार को 2425 मरीजों में से 820 के ऑनलाइन पंजीकरण हुए, जबकि पहले यह संख्या करीब 400 थी। प्राचार्य डॉ.गीता जैन ने बताया कि ‘स्कैन एंड शेयर’ बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए हैं। मरीजों को भी जागरूक किया जा रहा है। वहीं, सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि जिला अस्पतालों में भी सुविधा का उपयोग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
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