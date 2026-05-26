Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

100 दिन के भीतर 392 जंगल धधके, उत्तराखंड में 329 हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, कुमाऊं
share

भीषण गर्मी के बीच उत्तराखंड के पहाड़ धधक रहे हैं। 100 दिन के भीतर 392 जंगलों में आग लगी है। 329 हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है।

100 दिन के भीतर 392 जंगल धधके, उत्तराखंड में 329 हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक

उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 100 दिनों में राज्य के विभिन्न वनों में आग लगने की 392 घटनाएं दर्ज हुईं। इनमें अब तक कुल 329 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर खाक हो चुका है, जिससे भारी वन संपदा को नुकसान पहुंचा है।

वन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 15 फरवरी से शुरू हुए फायर सीजन के बाद से अब तक गढ़वाल मंडल के जंगलों में 284 आग की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं, कुमाऊं मंडल में 74 मामले दर्ज हुए। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में आग की 34 घटनाएं हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार, जंगलों में घट रही नमी और बढ़ता तापमान आग का मुख्य कारण है। मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊं) डॉ. तेजस्विनी पाटिल ने बताया कि पूर्व में बारिश से कुमाऊं में काफी राहत रही है। कई जगह पर जंगलों में हरी घास उग आयी है बावजूद इसके विभाग अलर्ट है। इधर मौसम विभाग ने दो दिन बाद बदलाव की संभावना जताई गई है। उम्मीद है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश होगी, जिससे वनाग्नि से राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में क्यों हो रही नीले ड्रम की चर्चा? मेरठ और लखनऊ वाले कांड से अलग वजह

चंपावत में वन संपदा को काफी नुकसान

चम्पावत। चम्पावत के बसान का जंगल आग की चपेट में आ गया। इससे वन संपदा को नुकसान पहुंचा। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक बड़े पैमाने पर पेड़-पौधे, वनस्पति समेत अन्य संपदा जल कर राख हो चुकी थी। जंगल में लगी आग ने न सिर्फ वन संपदा को नष्ट किया, बल्कि वन्य जीवों के आशियानों को भी उजाड़ दिया। उधर, डीडीहाट में रविवार रात को छनपट्टा तोक के समीप जंगलों में आग लग गई। तेज हवाओं के कारण कुछ ही देर में विकराल हो गई।

ये भी पढ़ें:नौतपा ने उत्तराखंड को भी झुलसाया; देहरादून-हरिद्वार में लू; यहां झमाझम बारिश

रानीखेत: जंगलों में धधकी आग आबादी तक पहुंची

रानीखेत। क्षत्र में वनाग्नि की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार सड़ना, मजखाली, पन्याली सहित अन्य जंगलों में आग धधक उठी। बड़े हादसों को अंजाम देने से पहले ही गनीमत रही कि दमकलकर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया।

पुलिस को सूचना मिली कि भिकियासैंण-जैनल मार्ग के सड़ना के पास घरेलू समान ले जा रहा एक लोडर रपट गया। लोडर में बैठे दो लोग सुरक्षित थे, पर जिस स्थान पर लोडर पलटा उसके नजदीक जंगल में आग धधकी हुई है। सूचना पर अग्निशमन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई।

सीएमओ ऑफिस के पास फिर लगी आग

अल्मोड़ा में पाण्डेखोला स्थित सीएमओ दफ्तर के पास सोमवार को भी जंगल में आग धधक उठी। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में 3 टेस्ट पास करने पर कांग्रेस का टिकट, जून में राहुल गांधी का दौरा

बल्दियाखान के जंगल में उठती रहीं लपटें

नैनीताल। मनोरा रेंज के बल्दियाखान के जंगलों में लगी आग ने रविवार देर रात विकराल रूप ले लिया। सुबह शुरू हुई आग तेज हवाओं के चलते तेजी से फैलती गई और देर रात तक जंगल के कई हिस्सों में धधकती रही। पूरे क्षेत्र में धुएं का गुबार फैल गया, जबकि वन संपदा को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार बल्दियाखान क्षेत्र के समीप किसी अराजक तत्व की ओर से जंगल में आग लगाए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है।एसडीओ ममता चंद ने बताया कि विभागीय टीम लगातार मौके पर मौजूद रही और आग पर काबू पा लिया गया है।

सोनगांव के जंगल में लगी आग

भीमताल। भीमताल ब्लॉक के सोनगांव के जंगल में सोमवार को आग लग गई। सूचना पर पहुंचे ग्रामीण आग बुझाने में जुट गए। इसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ अभियान चलाया। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ग्राम प्रधान मुकेश पलड़िया ने अराजक तत्वों ने रविवार रात जंगल में आग लगाने की आशंका जताई है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Fireman

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।