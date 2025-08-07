307 pilgrims were rescued from Gangotri to Mukhwa, see photos of people being rescued by the army गंगोत्री से मुखवा तक 307 तीर्थयात्रियों को बचाया गया, देखिए सेना द्वारा लोगों को बचाने की तस्वीरें, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
गंगोत्री से मुखवा तक 307 तीर्थयात्रियों को बचाया गया, देखिए सेना द्वारा लोगों को बचाने की तस्वीरें

ताजा जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी बचाव दल द्वारा गंगोत्री से मुखवा तक 307 तीर्थयात्रियों को बचाया जा चुका है। ये लोग दल के साथ हर्षिल हेलीपैड के लिए रवाना हो गए हैं।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनThu, 7 Aug 2025 01:15 PM
उत्तराखंड के धराली गांव में आई आपदा के बाद तीर्थयात्रियों और लोगों को बचाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी बचाव दल द्वारा गंगोत्री से मुखवा तक 307 तीर्थयात्रियों को बचाया जा चुका है। ये लोग दल के साथ हर्षिल हेलीपैड के लिए रवाना हो गए हैं। धराली गांव में आई आपदा में लापता लोगों की संख्या को लेकर अभी तक स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है।

इधर उत्तराखंड सरकार ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि गंगोत्री और अन्य इलाकों से 274 लोगों को हर्षिल लाया गया है और सभी सुरक्षित हैं। इनमें सबसे ज्यादा लोग गुजरात से हैं, जिनकी संख्या 131 है। इसके बाद महाराष्ट्र से 123, मध्य प्रदेश से 21, उत्तर प्रदेश से 12, राजस्थान से 6, दिल्ली से 7, असम से 5, कर्नाटक से 5, तेलंगाना से 3 और पंजाब से 1 व्यक्ति शामिल है। सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें देहरादून लाया जा रहा है। हालांकि आईटीबीपी के बचाव दल द्वारा बचाए गए लोगों की संख्या 307 बताई गई है।

धराली गांव में आई आपदा में लापता लोगों की संख्या को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। भटवाड़ी व मुखबा गांव के स्थानीय लोगों के अनुसार, धराली गांव में हारदूधु मेले में मुखवा, भटवाड़ी समेत आसपास के गांव के लोग गए थे। इनसे संपर्क नहीं हो रहा है। आपदा के कारण धराली गांव में बिजली आपूर्ति ठप होने के साथ ही कनेक्टिविटी नहीं है।

इस कारण संपर्क करने में दिक्कतें आ रही है। हर्षिल और नेताला की तरफ भी दोनों तरफ से मार्ग बाधित है जिसे खोलने के प्रयास जारी है। वायुसेना की मदद से पोकलैंड मशीनों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। सीमा सड़क संगठन के जवान दिन-रात इन रास्तों को साफ करने में जुटे हैं।

उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (युकाडा) के कुल छह हेलीकॉप्टर की मताली हेलीपैड से हर्षिल के लिए शटल सेवा शुरू कर दी गयी। जबकि जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर दो चिनूक तथा एमआई 17 हेलीकॉप्टर तैनात है। यदि मौसम उड़ान भरने के लिए अनुकूल रहा तो इनसे सेना तथा एनडीआरएफ के जवानों तथा उपकरणों को एयरलिफ्ट किया जाएगा।

एजेंसी के इनपुट शामिल हैं।

भारतीय सेना द्वारा चलाया जा रहा राहत और बचाव अभियानRelief and rescue operations being carried out by Indian ArmyRelief and rescue operations being carried out by Indian ArmyTourists stranded in Dharali were brought to Jolly Grant by Chinook helicopter.Tourists stranded in Dharali were brought to Jolly Grant by Chinook helicopter.
