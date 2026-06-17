उत्तराखंड में होगी 300 सुरक्षा जवानों की सीधी भर्ती, सैलरी से शर्तों तक जानें सबकुछ

उत्तराखंड के चम्पावत में बिना नौकरी के घरों पर खाली बैठे युवाओं के लिए काम की खबर है। जिले में ब्लॉक स्तर पर लगेंगे रोजगार मेले लगाकर 300 सुरक्षा जवानों की सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए 19 जून से भर्ती कैंप लगेंगे और 350 फीस देकर रजिस्ट्रशन कराना होगा।

अगर आप 10वीं पास हैं और बिना नौकरी के घर पर खाली बैठे हैं तो यह खबर आपके काम की है। उत्तराखंड के चंपावत में 300 सुरक्षा जवानों की सीधी भर्ती होने जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए ब्लॉक स्तर पर 19 से 29 जून के बीच विशेष भर्ती शिविरों (रोजगार मेलों) का आयोजन किया जाएगा। इन रोजगार मेलों में शामिल होकर आप भी अपने लिए बिना सिफारिश के नौकरी पा सकते हैं। इन कैपों में हिस्सा लेने के लिए आवेदकों को बस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए 350 रुपये की फील ली जाएगी।

चंपावत की डीएम मनीष कुमार के निर्देशन में आयोजित किए जा रहे इन रोजगार मेलों का उद्देश्य जिले के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को उनके नजदीक ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। जिला सेवायोजन अधिकारी आर.के. पंत ने बताया कि भर्ती अभियान के तहत जनपद के सभी विकास खंडों में कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों के माध्यम से देहरादून की प्रतिष्ठित सुरक्षा एजेंसी एसआईएस इंडिया लिमिटेड द्वारा सुरक्षा जवानों की सीधी भर्ती की जाएगी।

भर्ती के लिए ये शर्तें उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड्स पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी का 10वीं पास होना आवश्यक है। भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और वजन 55 किलोग्राम होना अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थियों को देहरादून स्थित एसआईएस ट्रेनिंग एकेडमी में एक महीन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

350 रुपये लगेगी रजिस्ट्रेशन फीस ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद अभ्यर्थियों को 15 हजार से 30 हजार रुपये प्रतिमाह तक वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया के लिए 350 रुपये की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गई है, जो केवल चयनित अभ्यर्थियों से ही ली जाएगी।

इन तारीखों और समय पर लगेंगे कैंप भर्ती कैंप 19 और 20 जून को बाराकोट, 22 और 23 जून को पाटी, 24 और 25 जून को लोहाघाट तथा 27 और 29 जून को जिला सेवायोजन कार्यालय चम्पावत में आयोजित किए जाएंगे। सभी कैंप प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक संचालित होंगे।