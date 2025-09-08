गैरहाजिर डॉक्टरों को घर भेजा, जल्द 300 नई भर्तियां; ऐक्शन मोड में धामी सरकार

उत्तराखंड की धामी सरकार ऐक्शन मोड में है। स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरस्त करने के लिए सरकार ने गैरहाजिर चल रहे डॉक्टरों को बर्खास्त कर घर भेज दिया है। 300 नई भर्तियां जल्द शुरू होंगी।

उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में 300 नए डॉक्टरों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं, लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे 56 बांडधारी डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने दी।

मंत्री रावत ने बताया कि हाल ही में प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा कैडर में 220 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें राज्य के दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि विभाग में अभी करीब 300 पद खाली हैं, जिनकी भर्ती के लिए उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को शीघ्र प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों ताकि आमजन को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। इसके तहत जहां डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है, वहीं स्वास्थ्य इकाइयों का ढांचा भी मजबूत किया जा रहा है।

लापरवाह कर्मियों पर ऐक्शन मंत्री रावत ने स्पष्ट किया कि सरकार लापरवाह कार्मिकों पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने बताया कि बीते महीने सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले 234 बांडधारी डॉक्टरों के खिलाफ अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे और उनके खिलाफ बकाया वसूली भी शुरू की गई थी। नोटिस के बाद इनमें से 178 डॉक्टर विभाग में वापस लौट आए, लेकिन 56 डॉक्टरों ने अंतिम चेतावनी को भी नजरअंदाज किया, जिसके चलते सभी को बर्खास्त कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि मेडिकल एजुकेशन निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि बांड की शर्तों के अनुसार इन अनुपस्थित डॉक्टरों से निर्धारित धनराशि की वसूली की जाए।