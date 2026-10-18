दादा ने 3 साल की बच्ची से किया था रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा; जुर्माना भी लगाया
उत्तराखंड के देहरादून में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। यहां के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में तीन साल की बच्ची से रेप के मामले में में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उसके रिश्ते के दादा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
उत्तराखंड के देहरादून में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। यहां के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में तीन साल की बच्ची से रेप के मामले में में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उसके रिश्ते के दादा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इस अपराध की गंभीरता और समाज पर उसके प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए कोर्ट ने दोषी को परिवीक्षा का लाभ देने से भी इनकार कर दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया। यह वारदात मार्च 2025 की है। पीड़िता की मां की शिकायत पर उसी साल 25 मार्च को नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिस पर बच्ची से दुष्कर्म के आरोप लगे थे, वो पीड़िता की मां का ससुर था और पड़ोस में ही रहता था। वारदात वाले दिन बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी दादा उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
गंदे पानी पर विवाद की दलील काम नहीं आई
बचाव पक्ष ने दोनों परिवारों के बीच नाली के पानी को लेकर विवाद की दलील दी। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि इस विवाद का दुष्कर्म की वारदात से कोई संबंध नहीं दिखता। अभियोजन पक्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित करने में सफल रहा।
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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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