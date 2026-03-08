Hindustan Hindi News
रुद्रप्रयाग में एक दिन में 3 हत्याएं, मां-बेटे समेत महिला का मिला शव; क्या बोली पुलिस

Mar 08, 2026 09:00 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग जिले में अलग-अलग स्थानों पर महिला और बच्चे समेत तीन लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। तिलवाड़ा सुमाड़ी क्षेत्र में एक युवक पत्नी और नौ वर्षीय बेटे की हत्या कर उनके शव कमरे में बंद कर फरार हो गया।

रुद्रप्रयाग जिले में अलग-अलग स्थानों पर महिला और बच्चे समेत तीन लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। तिलवाड़ा सुमाड़ी क्षेत्र में एक युवक पत्नी और नौ वर्षीय बेटे की हत्या कर उनके शव कमरे में बंद कर फरार हो गया। वहीं, मुख्य बाजार स्थित एक होटल के कमरे में ठहरी एक महिला मृत अवस्था में मिली है। उसके साथ आए दो लोग फरार हैं।

मां-बेटे की हत्या

पुलिस के अनुसार नेपाल निवासी दीपक बहादुर अपनी 34 वर्षीय पत्नी कमला शाही और नौ वर्षीय बेटे रोशन सिंह के साथ तिलवाड़ा सुमाड़ी स्थित विद्युत कॉलोनी के पास एक कमरे में किराए पर रहता था। पिछले कई दिनों से कमरा बंद था। बीते शुक्रवार को जब मकान मालिक वहां पहुंचे तो कमरे से तेज दुर्गंध आ रही थी। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

होटल में भी मृत मिली महिला

सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने ताला तोड़कर दरवाजा खोला तो अंदर महिला और उसके बेटे के शव पड़े मिले। कोतवाली निरीक्षक सुरेश चन्द्र बलूनी ने बताया कि दीपक पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम उसकी तलाश कर रही है। दूसरी घटना में मुख्य बाजार स्थित एक होटल में ठहरी महिला संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। पुलिस प्रथम दृष्टया इस मामले को हत्या से जोड़कर देख रही है ।

पुलिस के अनुसार हरियाणा से आए दो युवक और एक महिला बीती रात रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार स्थित एक होटल में ठहरे थे। सुबह दोनों युवक कमरे की चाबी लेकर होटल स्वामी से कुछ देर में लौटने की बात कहकर बाहर चले गए, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। शक होने पर होटल स्वामी ने खिड़की से कमरे में झांककर देखा तो महिला गिरी हुई दिखाई दी।

युवकों को तलाश रही पुलिस

सूचना पर पुलिस ने कमरा खोला तो महिला मृत मिली। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। कोतवाली निरीक्षक सुरेश चंद्र बलूनी ने बताया कि जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। महिला के साथ आए युवकों को तलाश किया जा रहा है।

Uttarakhand News

