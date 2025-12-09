दिसंबर में भी 28 डिग्री, उत्तराखंड में रिकॉर्ड गर्मी ने मौसम वैज्ञानिकों को किया हैरान

संक्षेप: Uttarahand Weather: उत्तराखंड में दिसंबर महीने में रिकॉर्ड गर्मी ने मौसम वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। सोमवार को देहरादून में अधिकतम तापमान 28 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। यह तीन वर्षों में सर्वाधिक है।

Uttarahand Weather Report Today: दिसंबर में भी उत्तराखंड में तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है। सोमवार को देहरादून में अधिकतम तापमान 27.9°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। यह पिछले तीन वर्षों में दिसंबर महीने का सबसे ऊंचा दिन का तापमान है। साल 2022 में 12 दिसंबर को 27.4°C दर्ज हुआ था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिसंबर में इतनी अधिक गर्माहट एक क्लाइमेट अनॉमली है और यह पर्वतीय राज्यों में बदलते मौसम पैटर्न का संकेत भी हो सकता है।

रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य स्तर पर लौट आया है। पिछले कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान एक से दो डिग्री नीचे चल रहा था, लेकिन सोमवार को यह 9°C दर्ज हुआ। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है और तापमान में किसी बड़े बदलाव का अनुमान नहीं है। आसमान साफ रहने से दिन में धूप और गर्माहट बनी रह सकती है।

मौसम विभाग की रिपोर्ट बताती है कि मंगलवार को देहरादून समेत मैदानी इलाकों में आसमान साफ रहेगा। तापमान सुबह करीब 10°C से शुरू होकर दोपहर में 23°C के आसपास तक पहुंचने का अनुमान है। शाम होते-होते तापमान 12–13°C तक गिर सकता है। वर्तमान मौसम पैटर्न के मुताबिक, दिन और रात के तापमान में सामान्य से अधिक अंतर बना हुआ है।