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घर की पानी की टंकी में निकले 27 सांप, नजारा देख परिवार के उड़ गए होश; VIDEO

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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हरिद्वार के ज्वालापुर में सराय ग्राम के एक घर में 27 कीलबैक सांप दिखने के बाद घर के लोगों में दशहत का माहौल बन गया। सांप के बच्चे घर में बने पानी के टैंक में घूमते नजर आए।

घर की पानी की टंकी में निकले 27 सांप, नजारा देख परिवार के उड़ गए होश; VIDEO

हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर स्थित सराय गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक घर के पानी के टैंक में बड़ी संख्या में सांप दिखाई दिए। टैंक में एक-दो नहीं, बल्कि 27 सांप के बच्चे घूमते नजर आए। यह नजारा देखकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए और पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

जानकारी के अनुसार, घर के लोग रोजमर्रा की तरह पानी का उपयोग कर रहे थे। इसी दौरान किसी सदस्य की नजर पानी के टैंक के अंदर गई। जब टैंक को ध्यान से देखा गया तो उसमें दर्जनों सांप के बच्चे रेंगते दिखाई दिए। अचानक इतनी बड़ी संख्या में सांपों को देखकर परिवार घबरा गया। कुछ ही देर में यह खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई और आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचने लगे।

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वन विभाग ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही विभाग की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची। टीम के साथ स्नेक कैचर तालिब और भोला भी पहुंचे। उन्होंने सावधानी के साथ रेस्क्यू अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद टैंक से एक-एक कर सभी सांपों को बाहर निकाला गया।

जांच में पता चला कि टैंक के अंदर कुल 27 सांप के बच्चे मौजूद थे। सभी को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे। सांपों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही।

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अधिकारियों ने घटना की वजह क्या बताई

वन के रेंज अधिकारी शीशपाल सिंह ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ कई जंगली जीव ठंडी और सुरक्षित जगहों की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आ जाते हैं। संभव है कि किसी मादा सांप ने पानी के टैंक में अंडे दिए हों। अंडों से बच्चे निकलने के बाद वे कई दिनों से वहीं रह रहे थे।

कीलबैक प्रजाति के सांप

अधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू किए गए सभी सांप कीलबैक प्रजाति के हैं। इन्हें आम भाषा में पानी का सांप भी कहा जाता है। यह प्रजाति मुख्य रूप से तालाब, नदी, नहर और अन्य जल स्रोतों के आसपास पाई जाती है। ये सांप आमतौर पर इंसानों के लिए खतरनाक नहीं माने जाते।

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वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि घर या आसपास किसी भी प्रकार का सांप या जंगली जीव दिखाई दे तो घबराएं नहीं। उसे मारने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दें, ताकि सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया जा सके। फिलहाल इस अनोखी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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