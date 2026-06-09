घर की पानी की टंकी में निकले 27 सांप, नजारा देख परिवार के उड़ गए होश; VIDEO
हरिद्वार के ज्वालापुर में सराय ग्राम के एक घर में 27 कीलबैक सांप दिखने के बाद घर के लोगों में दशहत का माहौल बन गया। सांप के बच्चे घर में बने पानी के टैंक में घूमते नजर आए।
हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर स्थित सराय गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक घर के पानी के टैंक में बड़ी संख्या में सांप दिखाई दिए। टैंक में एक-दो नहीं, बल्कि 27 सांप के बच्चे घूमते नजर आए। यह नजारा देखकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए और पूरे इलाके में दहशत फैल गई।
जानकारी के अनुसार, घर के लोग रोजमर्रा की तरह पानी का उपयोग कर रहे थे। इसी दौरान किसी सदस्य की नजर पानी के टैंक के अंदर गई। जब टैंक को ध्यान से देखा गया तो उसमें दर्जनों सांप के बच्चे रेंगते दिखाई दिए। अचानक इतनी बड़ी संख्या में सांपों को देखकर परिवार घबरा गया। कुछ ही देर में यह खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई और आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचने लगे।
वन विभाग ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही विभाग की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची। टीम के साथ स्नेक कैचर तालिब और भोला भी पहुंचे। उन्होंने सावधानी के साथ रेस्क्यू अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद टैंक से एक-एक कर सभी सांपों को बाहर निकाला गया।
जांच में पता चला कि टैंक के अंदर कुल 27 सांप के बच्चे मौजूद थे। सभी को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे। सांपों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही।
अधिकारियों ने घटना की वजह क्या बताई
वन के रेंज अधिकारी शीशपाल सिंह ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ कई जंगली जीव ठंडी और सुरक्षित जगहों की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आ जाते हैं। संभव है कि किसी मादा सांप ने पानी के टैंक में अंडे दिए हों। अंडों से बच्चे निकलने के बाद वे कई दिनों से वहीं रह रहे थे।
कीलबैक प्रजाति के सांप
अधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू किए गए सभी सांप कीलबैक प्रजाति के हैं। इन्हें आम भाषा में पानी का सांप भी कहा जाता है। यह प्रजाति मुख्य रूप से तालाब, नदी, नहर और अन्य जल स्रोतों के आसपास पाई जाती है। ये सांप आमतौर पर इंसानों के लिए खतरनाक नहीं माने जाते।
वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि घर या आसपास किसी भी प्रकार का सांप या जंगली जीव दिखाई दे तो घबराएं नहीं। उसे मारने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दें, ताकि सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया जा सके। फिलहाल इस अनोखी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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