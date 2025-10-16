अब तक 250 मदरसों पर ताला, सिर्फ इस शर्त पर ही उत्तराखंड में टिक पाएंगे मदरसे

संक्षेप: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 250 मदरसों को बंद कराया जा चुका है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में लव, थूक और लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त किया जाएगा। प्रदेश में अवैध रूप से संचालित 250 से अधिक मदरसों के खिलाफ अब तक कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2026 से सिर्फ सरकारी पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले मदरसे ही उत्तराखंड में संचालित होंगे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही।

जीजीआईसी सभागार में बुधवार को मुख्यमंत्री धामी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में अब सरकारी पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले मदरसे ही संचालित होंगे। कहा कि प्रदेश में पांच हजार से अधिक अवैध मजार हटाई गई हैं। जबकि अवैध रूप से संचालित हो रहे ढाई सौ से अधिक मदरसे बंद कराए गए हैं।

लव, थूक और लैंड जिहाद नहीं बर्दाश्त उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों से प्रदेश की डेमोग्राफी और जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है। कहा कि उनकी सरकार ने उत्तराखंड को बचाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। फर्जी राशन कार्ड निरस्त किए गए। सीएम ने कहा कि लैंड जिहाद करने वालों से नौ हजार एकड़ से अधिक सरकारी जमीन मुक्त कराई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड में लव, थूक और लैंड जिहाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।