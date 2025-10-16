Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़250 madrasas shut down so far new conditions to survive in Uttarakhand

अब तक 250 मदरसों पर ताला, सिर्फ इस शर्त पर ही उत्तराखंड में टिक पाएंगे मदरसे

संक्षेप: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 250 मदरसों को बंद कराया जा चुका है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में लव, थूक और लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Thu, 16 Oct 2025 07:24 AMGaurav Kala चंपावत
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त किया जाएगा। प्रदेश में अवैध रूप से संचालित 250 से अधिक मदरसों के खिलाफ अब तक कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2026 से सिर्फ सरकारी पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले मदरसे ही उत्तराखंड में संचालित होंगे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही।

जीजीआईसी सभागार में बुधवार को मुख्यमंत्री धामी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में अब सरकारी पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले मदरसे ही संचालित होंगे। कहा कि प्रदेश में पांच हजार से अधिक अवैध मजार हटाई गई हैं। जबकि अवैध रूप से संचालित हो रहे ढाई सौ से अधिक मदरसे बंद कराए गए हैं।

लव, थूक और लैंड जिहाद नहीं बर्दाश्त

उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों से प्रदेश की डेमोग्राफी और जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है। कहा कि उनकी सरकार ने उत्तराखंड को बचाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। फर्जी राशन कार्ड निरस्त किए गए। सीएम ने कहा कि लैंड जिहाद करने वालों से नौ हजार एकड़ से अधिक सरकारी जमीन मुक्त कराई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड में लव, थूक और लैंड जिहाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

स्वदेशी से आत्मनिर्भरता का संकल्प

स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा होगा। इसके लिए सभी ने स्वदेशी को अपनाना होगा। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत भाजपा के चम्पावत विधानसभा क्षेत्र के सम्मेलन में कही। इस दौरान उन्होंने नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से भेंट वार्ता भी की।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
