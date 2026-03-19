होर्मुज में 18 दिनों से फंसे कैप्टन आशीष समेत 25 भारतीय, बताए भयावह हालात
ईरान-इजरायल युद्ध को 18 दिन बीत चुके हैं और अभी भी भीषण जंग जारी है। होर्मुज में ईरान और इजरायल-अमेरिका की सेनाएं लगातार एक दूसरे पर बम बरसा रही हैं। यहां कैप्टन आशीष समेत 25 भारतीय 18 दिन से फंसे हैं।
ईरान और इजरायल-अमेरिका की सेनाएं लगातार एक दूसरे पर बम बरसा रही हैं। होर्मुज में चारों ओर से मिसाइलों की बारिश हो रही है। पता नहीं कौन सी मिसाइल हमारे जहाज पर आ गिरे… 18 दिनों से होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे कैप्टन आशीष शर्मा ने हालात बयां किए हैं। हिन्दुस्तान से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वे रोज कई बार अपनी पत्नी को ‘ऑल इज ओके’ मैसेज भेजकर उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं।
कैप्टन आशीष शर्मा अकेले नहीं हैं, उनके नेतृत्व में 24 अन्य भारतीय क्रू मेंबर्स भी जहाज पर फंसे हुए हैं। रुड़की में आशीष के परिजन दिन-रात उनकी कुशलता के लिए पूजा-पाठ कर रहे हैं। ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में कैप्टन आशीष शर्मा ने वहां के हालात बयां किए।
समुद्र में हो रही बमबारी
कैप्टन आशीष शर्मा ने कहा कि वे हर पल अपने जहाज और बाकी साथियों को सुरक्षित रखने के लिए जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ईरान और इजरायल-अमेरिका की सेनाएं लगातार एक दूसरे पर बम बरसा रही हैं। उनके जहाज के आसपास भी कई बार इन मिसाइलों का मलबा गिर चुका है। उन्होंने बताया कि होर्मुज भी वार जोन बन चुका है और जंग लगातार तेज हो रही है। इस संकट के बीच वे पूरे संयम के साथ अपने साथियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। उन्हें भरोसा जताया कि वे जल्द ही सभी साथियों को लेकर भारत पहुंचेंगे।
रातभर दिखती हैं मिसाइलें
कैप्टन आशीष शर्मा ने बताया कि जो युद्ध चल रहा है इसमें ज्यादातर रात को ही एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है। उन्होंने बताया कि रात 11 बजे के बाद इस रूट पर लगातार मिसाइलें दिखाई देती हैं। लगातार धमाके होने से नींद तक नहीं आती है। हर पल अनहोनी का डर लगा रहता है।
होर्मुज में फंसे सात सौ जहाज
कैप्टन आशीष शर्मा ने कहा कि भारत सरकार समुद्र में फंसे सभी भारतीयों से संपर्क में है। राहत सामग्री भी सरकार की ओर से दो दिन पहले ही यहां भिजवाई गई थी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अलग-अलग देशों के 700 से ज्यादा समुद्री जहाज यहां फंसे हुए हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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