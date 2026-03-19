Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

होर्मुज में 18 दिनों से फंसे कैप्टन आशीष समेत 25 भारतीय, बताए भयावह हालात

Mar 19, 2026 09:47 am ISTGaurav Kala महेश्वर सिंह, रुड़की, हिन्दुस्तान
share

ईरान-इजरायल युद्ध को 18 दिन बीत चुके हैं और अभी भी भीषण जंग जारी है। होर्मुज में ईरान और इजरायल-अमेरिका की सेनाएं लगातार एक दूसरे पर बम बरसा रही हैं। यहां कैप्टन आशीष समेत 25 भारतीय 18 दिन से फंसे हैं।

ईरान और इजरायल-अमेरिका की सेनाएं लगातार एक दूसरे पर बम बरसा रही हैं। होर्मुज में चारों ओर से मिसाइलों की बारिश हो रही है। पता नहीं कौन सी मिसाइल हमारे जहाज पर आ गिरे… 18 दिनों से होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे कैप्टन आशीष शर्मा ने हालात बयां किए हैं। हिन्दुस्तान से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वे रोज कई बार अपनी पत्नी को ‘ऑल इज ओके’ मैसेज भेजकर उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं।

कैप्टन आशीष शर्मा अकेले नहीं हैं, उनके नेतृत्व में 24 अन्य भारतीय क्रू मेंबर्स भी जहाज पर फंसे हुए हैं। रुड़की में आशीष के परिजन दिन-रात उनकी कुशलता के लिए पूजा-पाठ कर रहे हैं। ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में कैप्टन आशीष शर्मा ने वहां के हालात बयां किए।

ये भी पढ़ें:बड़ी राहत! होर्मुज पार कर भारत पहुंचा तीसरा टैंकर, लदा है 80886 मीट्रिक टन तेल

समुद्र में हो रही बमबारी

कैप्टन आशीष शर्मा ने कहा कि वे हर पल अपने जहाज और बाकी साथियों को सुरक्षित रखने के लिए जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ईरान और इजरायल-अमेरिका की सेनाएं लगातार एक दूसरे पर बम बरसा रही हैं। उनके जहाज के आसपास भी कई बार इन मिसाइलों का मलबा गिर चुका है। उन्होंने बताया कि होर्मुज भी वार जोन बन चुका है और जंग लगातार तेज हो रही है। इस संकट के बीच वे पूरे संयम के साथ अपने साथियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। उन्हें भरोसा जताया कि वे जल्द ही सभी साथियों को लेकर भारत पहुंचेंगे।

ये भी पढ़ें:अकेले दम पर होर्मुज खोलने की तैयारी में US! ईरान पर गिराया 5000 पाउंड का 'महाबम'

रातभर दिखती हैं मिसाइलें

कैप्टन आशीष शर्मा ने बताया कि जो युद्ध चल रहा है इसमें ज्यादातर रात को ही एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है। उन्होंने बताया कि रात 11 बजे के बाद इस रूट पर लगातार मिसाइलें दिखाई देती हैं। लगातार धमाके होने से नींद तक नहीं आती है। हर पल अनहोनी का डर लगा रहता है।

ये भी पढ़ें:मिसाइल हमलों से दहल रहे दुबई और अबूधाबी; खाड़ी देशों में भारतीयों ने बताई बेचैनी

होर्मुज में फंसे सात सौ जहाज

कैप्टन आशीष शर्मा ने कहा कि भारत सरकार समुद्र में फंसे सभी भारतीयों से संपर्क में है। राहत सामग्री भी सरकार की ओर से दो दिन पहले ही यहां भिजवाई गई थी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अलग-अलग देशों के 700 से ज्यादा समुद्री जहाज यहां फंसे हुए हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
iran america war israel iran war Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।