मम्मी-पापा आई एम सॉरी, यूट्यूब पर अपलोड किया 6 मिनट का वीडियो; आखिर में गला रेता

हल्द्वानी में 24 साल के छात्र ने गला काटकर सुसाइड कर लिया। मरने से पहले उसने यूट्यूब पर भावुक वीडियो भी पोस्ट किया। वो कह रहा है- मम्मी-पापा मुझे माफ करना, मैं अब हार गया।

हल्द्वानी नगर में बीमारी से परेशान 24 साल के युवक ने चाकू से खुद का गला काट लिया। उसके पिता उसे लहूलुहान हाल में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। युवक ने खुदकुशी से पहले यूट्यूब पर वीडियो और इंस्टाग्राम पर सुसाइड नोट पोस्ट किया। आखिरी साढ़े 6 मिनट के वीडियो में वो कहते हुए दिख रहा है कि मम्मी-पापा आई एम रियली सॉरी। आपको बुरा लगेगा, चोट पहुंचेगी लेकिन मैं अब हार गया।

सजल जोशी के पिता राहुल जोशी आरएसएस के जिला कार्यवाह हैं, जबकि मां गोपेश्वर कॉलेज में प्राध्यापक हैं। हीरानगर में निवासी 24 वर्षीय सजल ऑनलाइन एमबीए की तैयारी कर रहा था। वह स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस काफी पसंद करता था।

पुलिस के मुताबिक, सोमवार शाम को सजल ने इंस्टाग्राम पर सुसाइड नोट अपलोड किया। पोस्ट को सजल के बड़े भाई जो कनाडा में रहते हैं, उसने देखा और पिता को बताया। इतने में पिता सजल के कमरे में गए, जहां उन्होंने चाकू छीनने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच सजल ने अपना गला रेत दिया। लहूलुहान सजल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

भावुक वीडियो पोस्ट उसने मरने से पहले वीडियो पोस्ट में कहा, मैं जो कदम उठा रहा हूं, यह पूरी तरह मेरा फैसला है। मैं मानसिक रूप से इतना मजबूत नहीं हूं कि इस गंभीर बीमारी से लड़ सकूं। मम्मी-पापा आई एम रियली सॉरी। आपको बुरा लगेगा, चोट पहुंचेगी लेकिन मैं अब हार गया। आपने मेरे लिए वह सब किया जो मैंने आपसे कहा। किसी चीज की कमी नहीं होने दी, हमेशा सपोर्ट किया लेकिन अब मैं हार गया।’ यू-ट्यूब पर साढ़े छह मिनट का ऐसा भावुक वीडियो बना सजल ने चाकू से गला रेतकर अपनी जान दे दी।

यू-ट्यूब पर 63 वीडियो और 8 हजार सब्सक्राइबर सजल ने पूर्व में अपने यू-ट्यूब चैनल पर इनफॉरमेटिव वीडियो बनाकर 63 वीडियो पोस्ट किए थे। 8 हजार से अधिक ने उसके चैनल को सब्सक्राइब किया था। इसके अलावा इंस्टाग्राम में भी सक्रिय रहता था। उसका बड़ा भाई कनाडा में है। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने बताया कि वह सौम्य स्वभाव और पढ़ने में काफी तेज था।

यूट्यूब पर शेड्यूल किया वीडियो सजल ने इंस्टाग्राम से पहले यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया। जिसे शेड्यूल कर पोस्ट किया था, जो उसके आत्मघाती कदम उठाने के बाद प्रसारित हुआ। जिसमें सजल कह रहे हैं कि वह हड्डियों की गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। उपचार कराने के बाद भी वह ठीक नहीं हो पा रहा, जिस कारण जिंदगी से परेशान हो चुके हैं।