देहरादून में पांच लाख लोगों के 210 करोड़ बैंकों में डंप, इन आसान स्टैप से पा सकेंगे रकम

संक्षेप: भारत सरकार की ‘आपकी पूंजी आपका अधिकार’ अभियान से हुआ खुलासा हुआ है कि देहरादून में पांच लाख लोगों के 210 करोड़ रुपए विभिन्न बैंकों में डंप हैं। इन तीन आसान स्टैप से आप अपनी रकम वापस पा सकते हैं।

देहरादून के पांच लाख खाताधारकों के 210 करोड़ रुपये बैंकों में डंप पड़े हैं। इनमें करीब पांच करोड़ से अधिक की राशि सरकारी विभागों की है। भारत सरकार के ‘आपकी पूंजी आपका अधिकार’ के तहत शुरू किए गए अभियान के तहत इसका खुलासा हुआ है। इसके बाद बैंक ने ग्राम्य विकास विभाग और गढ़वाल मंडल विकास निगम को करीब 2 करोड़ की राशि लौटाई है।

सूत्रों के अनुसार देहरादून जिले के अलग-अलग बैंकों में डेड फंड में 2,700 खातों में तकरीबन 5 करोड़ रुपये से अधिक सरकारी विभागों का है। रिटेल खातों का करीब 186 करोड़ बैंकों में डेड अकाउंट में पड़ा है। एलडीएम संजय भाटिया ने बताया कि अभियान का उद्देश्य बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में पड़ी अनक्लेम्ड राशि को उनके असली स्वामियों या दावा करने वालों तक पहुंचाना है। करीब 11 करोड़ 150 लोगों को दे दिया गया है।

यहां बता दें कि दून जिले में करीब 5 लाख निष्क्रिय खातों में 210 करोड़ रुपये फंसे होने का खुलासा हुआ था। अब इस राशि को पात्र व्यक्तियों को लौटाने के लिए बैंक प्रबंधन की ओर से शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। दून में खाता धारकों और उनके नामितों को जागरूक करने और प्रक्रिया समझाने के लिए 14-15 नवंबर को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। करीब 11 करोड़ रुपये खाता धारकों को लौटाए गए थे। दिसंबर तक बैंक की ओर से एक करोड़ और राशि लौटाई गई है।

31 दिसंबर तक चलेगा अभियान उत्तराखंड में अनक्लेम्ड बैंक डिपोजिट की राशि करीब 544 करोड़ रुपये है। यह वो रकम है जो लोगों ने बैंकों में जमा की है। इस राशि को खाताधारक या उनके वारिसों ने निकाला नहीं। बैंकों द्वारा खाताधारकों के वारिसों की तलाश चल रही है। करीब 50 करोड़ रुपये एलआईसी, म्यूचुअल फंड या शेयर में उत्तराखंड के लोगों के जमा हैं। उत्तराखंड में अनक्लेम्ड बैंक डिपोजिट को खाताधारकों तक पहुंचाने के लिए 31 दिसंबर तक अभियान चलाया जा रहा है।