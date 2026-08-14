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5 बहनों और 18 महीने के मासूम पर फेंका तेजाब; मां-बेटे को उम्रकैद; क्या हुआ था

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, नैनीताल
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2014 के चर्चित हल्द्वानी एसिड अटैक मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दोषी मां-बेटे की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। इस जघन्य कांड में एक परिवार की 5 बेटियां, 18 महीने का मासूम समेत 14 लोग प्रभावित हुए थे।

2014 haldwani acid attack
हल्द्वानी एसिड अटैक में मां-बेटे को उम्रकैद

2014 के चर्चित हल्द्वानी एसिड अटैक मामले में हाई कोर्ट ने दोषी मां और बेटे को राहत देने से साफ इन्कार कर दिया। वारदात को जघन्य बताते हुए अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सजा में रियायत या माफी की गुंजाइश नहीं बनती है। बता दें कि पड़ोसियों से विवाद में मां-बेटे ने दूसरे परिवार की 5 लड़कियों और 18 महीने के मासूम पर तेजाब फेंक दिया था। इस जघन्य कांड में परिवार के 14 लोग प्रभावित हुए थे।

हल्द्वानी के इंदिरा नगर में हुए एसिड अटैक मामले में मामले में गुरुवार को न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। पीठ ने दोषी मां-बेटे व अन्य की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। स्पष्ट किया कि आरोपियों का यह कृत्य जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है।

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घटना क्या हुई थी

मामले के अनुसार, 2014 में पड़ोसी इरशाद और उनके परिवार के साथ हुए विवाद के बाद मोहम्मद जैकी, उसकी मां रहमत जहां और एक नाबालिग ने गुस्से में दुकान से लाकर तेजाब से भरी बोतलें फेंक दी थीं। जिसमें पांच लड़कियां, 18 माह के मासूम समेत 14 लोग प्रभावित हुए थे। मेडिकल में दो डॉक्टरों ने पुष्टि की थी कि हमले में घायल पांच लोगों के घाव और निशान जीवनभर ठीक नहीं हो सकते है। सत्र परीक्षण के दौरान पेश 14 गवाहों, साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने 2018 में तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दोषियों ने फैसले को चुनौती देते हुए तर्क दिया था, कि वे 12 साल से जेल में हैं और सजा काट चुके हैं, इसलिए रिहा किया जाए।

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मामले में कुल 14 गवाह पेश हुए

हमले में कुल 19 लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें पांच लड़कियां और 18 माह का एक मासूम बच्चा भी शामिल था। चिकित्सीय जांच में पांच घायलों के संबंध में बताया गया था कि तेजाब से हुए घाव और उनके निशान जीवनभर पूरी तरह ठीक नहीं हो सकेंगे। इस मामले के सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर निचली अदालत ने वर्ष 2018 में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

12 साल से जेल में हैं कैद

दोषियों ने उच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर कहा था कि वे करीब 12 वर्ष से जेल में हैं और अपनी सजा भुगत चुके हैं, इसलिए उन्हें रिहा किया जाए। वहीं पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता दीप चंद्र जोशी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि एक मासूम बच्चे समेत कई लोगों की जिंदगी प्रभावित करने वाले इस जघन्य अपराध में दोषियों को सजा में राहत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए दोषियों की अपील खारिज कर दी और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा।

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