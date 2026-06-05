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गर्भवतियों को अस्पताल लाने पर 2 हजार का ईनाम, भाजपा सरकार का ऐलान

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने ऐलान किया है कि गर्भवतियों को अस्पताल लाने पर दो हजार का ईनाम दिया जाएगा।

गर्भवतियों को अस्पताल लाने पर 2 हजार का ईनाम, भाजपा सरकार का ऐलान

उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने ऐलान किया कि सरकारी एंबुलेंस न मिलने पर आशाएं, गर्भवती महिलाओं को निजी एंबुलेंस या अन्य वाहन से अस्पताल ला सकेंगी। इसके लिए सरकार ₹दो हजार रुपये देगी। स्वास्थ्य मंत्री ने गुरुवार को रायपुर अस्पताल में नई बिल्डिंग के लोकार्पण के मौके पर यह घोषणा किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने 30 बेड की नई बिल्डिंग के लोकार्पण के बाद कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रदेशभर में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्राइवेट एंबुलेंस की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इस दौरान मंत्री ने डॉक्टरों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वे मरीजों को अनावश्यक रूप से रेफर करने और बाहर की दवाएं लिखने से बचें।

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चारधाम यात्रा को लेकर उनियाल ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। यात्रा रूट पर सड़क हादसों के मामले में ‘गोल्डन ऑवर’ में मरीजों को उपचार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर है। स्वास्थ्य विभाग चारधाम यात्रियों को हरसंभव चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने को तत्पर है।

तीस बेड की है नई बिल्डिंग

पांच मंजिला नई बिल्डिंग में आधुनिक सुविधाएं हैं। यहां भूतल पर इमरजेंसी और ओपीडी, प्रथम तल पर आठ -आठ बेड के दो सामान्य वार्ड, द्वितीय तल पर प्राइवेट व सेमी-प्राइवेट वार्ड, जो एक हजार रुपये में उपलब्ध होंगे। तृतीय तल पर रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी जांच केंद्र। चतुर्थ एवं पंचम तल पर सीएमएस कार्यालय, प्रशासनिक ऑफिस और कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है।

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मेडिकल कॉलेज घपले के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे : सुबोध

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि दून मेडिकल कॉलेज के मेस घोटाले और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मंत्री ने गुरुवार को रायपुर अस्पताल में नई बिल्डिंग के लोकार्पण पर दो टूक कहा कि सरकार साफ कर चुकी है कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दून मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कड़ा रुख जाहिर किया। लोकार्पण के बाद मीडिया से बातचीत में उनियाल ने कहा कि मेस समेत अन्य घपलों में कर्मचारियों, डॉक्टरों और अफसरों की भूमिका की जांच निदेशक से कराई जा रही है। अनियमितताओं में जिनकी भी संलिप्तता सामने आएगी, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तबादलों को कमेटी

मंत्री ने कहा कि विभाग में बीमार कर्मियों के तबादले के आवेदनों के पारदर्शी निस्तारण को विशेष कमेटी बनाई गई है। तबादलों को लेकर सभी फैसले कमेटी के माध्यम से ही होंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश काऊ, डीजी हेल्थ डॉ. सुनीता टम्टा, निदेशक एनएचएम डॉ. रश्मि पंत, सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा, सीएमएस डॉ. प्रताप सिंह रावत, डॉ.एसएन सिंह आदि मौजूद रहे।

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‘जनता के काम के लिए सरकार से झगड़ जाते हैं काऊ ’

स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान विधायक उमेश शर्मा ‘काऊ’ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि विधायक काऊ जनता के कार्यों के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा और हरीश रावत की सरकार से लेकर आज तक उन्होंने देखा है कि काऊ जनता के हक के लिए सरकार से भी लड़ जाते हैं।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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