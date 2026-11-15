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उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड पर बनेंगे 20 नए ट्रॉमा सेंटर, हर 40 KM पर मिलेगी इलाज की सुविधा

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान
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उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड पर प्रत्येक 40 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित होगा। सड़क दुर्घटना के घायलों को त्वरित इलाज देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इसकी योजना बनाई है।

उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड पर प्रत्येक 40 किलोमीटर पर एक ट्रामा सेंटर स्थापित होगा।
उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड पर प्रत्येक 40 किलोमीटर पर एक ट्रामा सेंटर स्थापित होगा।

विमल पुर्वाल, देहरादून

उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड पर प्रत्येक 40 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित होगा। सड़क दुर्घटना के घायलों को त्वरित इलाज देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इसकी योजना बनाई है। इस योजना के तहत ऑल वेदर रोड़ पर 20 के करीब ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएंगे और उन्हें बड़े अस्पतालों से जोड़ने के लिए एंबुलेंस का नेटवर्क भी बढ़ाया जाएगा। इसके लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ रूट के साथ ही पिथौरागढ़ जिले में भी अस्पतालों के लिए स्थान चयनित करने का काम किया जा रहा है। विदित है कि ऑल वेदर रोड राज्य के पर्वतीय इलाकों के लिए लाइफ लाइन का काम करती है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा के दौरान हर साल 50 लाख से अधिक यात्री इन सड़कों पर सफर करते हैं।

पर्वतीय रूट होने की वजह से हर साल इन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में सड़क दुर्घटना के घायलों को समय पर इलाज सुनिश्चित करने के लिए 40 किमी पर एक ट्रॉमा सेंटर संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

कुछ पुराने तो कुछ नए अस्पताल बनेंगे

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऑल वेदर रोड पर ट्रॉमा सेंटर का नेटवर्क बनाने के लिए कुछ मौजूदा अस्पतालों को उपयोग में लाया जाएगा। जहां अभी अस्पताल नहीं हैं वहां पर नए अस्पताल भी मंजूर किए जाएंगे। इन सभी अस्पतालों को मौजूदा जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और एम्स ऋषिकेश के साथ जोड़ा जाएगा। एम्स की जिम्मेदारी डॉक्टरों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण की होगी। आपात स्थिति में मरीजों को एयरलिफ्ट करने का काम भी एम्स देखेगा। एम्बुलेंस नेटवर्क, इलाज आदि राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज देखेंगे।

हर साल बढ़ रही हादसों की संख्या

राज्य में हर साल सड़क हादसों की संख्या और मृतकों की संख्या बढ़ रही है। 2024 में राज्य में 1747 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी जिसमें 1090 की मौत हो गई थी। जबकि 2025 में राज्य में 1846 सड़क दुर्घटनाएं हुईं और 1242 लोगों को जान गंवानी पड़ी। ऐसे में अब सड़कों के आसपास आपात कालीन इलाज की सुविधा को बढ़ाया जा रहा है।

सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री, ''ऑल वेदर रोड पर प्रत्येक 40 किलोमीटर के आसपास ट्रॉमा सेंटर संचालित करने की योजना है। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को अस्पताल चिह्नित करने को कहा गया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों के साथ ही एम्स का भी इस योजना में सहयोग लिया जाएगा।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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