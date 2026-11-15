उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड पर बनेंगे 20 नए ट्रॉमा सेंटर, हर 40 KM पर मिलेगी इलाज की सुविधा

उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड पर प्रत्येक 40 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित होगा। सड़क दुर्घटना के घायलों को त्वरित इलाज देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इसकी योजना बनाई है।

विमल पुर्वाल, देहरादून उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड पर प्रत्येक 40 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित होगा। सड़क दुर्घटना के घायलों को त्वरित इलाज देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इसकी योजना बनाई है। इस योजना के तहत ऑल वेदर रोड़ पर 20 के करीब ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएंगे और उन्हें बड़े अस्पतालों से जोड़ने के लिए एंबुलेंस का नेटवर्क भी बढ़ाया जाएगा। इसके लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ रूट के साथ ही पिथौरागढ़ जिले में भी अस्पतालों के लिए स्थान चयनित करने का काम किया जा रहा है। विदित है कि ऑल वेदर रोड राज्य के पर्वतीय इलाकों के लिए लाइफ लाइन का काम करती है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा के दौरान हर साल 50 लाख से अधिक यात्री इन सड़कों पर सफर करते हैं।

पर्वतीय रूट होने की वजह से हर साल इन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में सड़क दुर्घटना के घायलों को समय पर इलाज सुनिश्चित करने के लिए 40 किमी पर एक ट्रॉमा सेंटर संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

कुछ पुराने तो कुछ नए अस्पताल बनेंगे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऑल वेदर रोड पर ट्रॉमा सेंटर का नेटवर्क बनाने के लिए कुछ मौजूदा अस्पतालों को उपयोग में लाया जाएगा। जहां अभी अस्पताल नहीं हैं वहां पर नए अस्पताल भी मंजूर किए जाएंगे। इन सभी अस्पतालों को मौजूदा जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और एम्स ऋषिकेश के साथ जोड़ा जाएगा। एम्स की जिम्मेदारी डॉक्टरों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण की होगी। आपात स्थिति में मरीजों को एयरलिफ्ट करने का काम भी एम्स देखेगा। एम्बुलेंस नेटवर्क, इलाज आदि राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज देखेंगे।

हर साल बढ़ रही हादसों की संख्या राज्य में हर साल सड़क हादसों की संख्या और मृतकों की संख्या बढ़ रही है। 2024 में राज्य में 1747 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी जिसमें 1090 की मौत हो गई थी। जबकि 2025 में राज्य में 1846 सड़क दुर्घटनाएं हुईं और 1242 लोगों को जान गंवानी पड़ी। ऐसे में अब सड़कों के आसपास आपात कालीन इलाज की सुविधा को बढ़ाया जा रहा है।