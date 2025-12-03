Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़2. Class 9 Girl Gets Justice After Seven Years in Sexual Abuse Case Swimming Coach punished
यौन शोषण में नौंवी की छात्रा को सात साल बाद इंसाफ, स्वीमिंग कोच करता था गंदे काम

यौन शोषण में नौंवी की छात्रा को सात साल बाद इंसाफ, स्वीमिंग कोच करता था गंदे काम

संक्षेप:

मसूरी रोड पर प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने वाली नौंवी की छात्रा को यौन शोषण मामले में सात साल बाद इंसाफ मिला है। स्वीमिंग कोच को पांच साल का कठोर कारावास मिला। प्रिंसिपल पर भी केस चलेगा।

Wed, 3 Dec 2025 09:20 AMGaurav Kala देहरादून
share Share
Follow Us on

मसूरी रोड स्थित प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में नाबालिग छात्रा के यौन शोषण और छेड़छाड़ में दोषी पाए गए स्वीमिंग कोच को कोर्ट ने पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट की जज रजनी शुक्ला ने दोषी पर कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही आदेश दिया कि पीड़िता को राज्य सरकार से एक लाख रुपये प्रतिकर दिलाया जाए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि घटना को लेकर 13 दिसंबर 2018 को राजपुर थाने में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा की माता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। कहा कि उनकी बेटी नौंवी कक्षा में पढ़ती है। आरोप लगाया कि नवंबर 2018 से स्वीमिंग कोच सुरेंद्र पाल सिंह मूल निवासी विकासनगर सियोना चौक, पटियाला, पंजाब उनकी बेटी का यौन शोषण करते हुए परेशान कर रहा है। इससे पीड़िता मानसिक रूप से परेशान हो गई और पेपर भी ठीक से नहीं दे पाई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। 15 दिसंबर 2018 को आरोपी सुरेंद्र पाल को गिरफ्तार किया गया। जांच के बाद 23 मई 2019 को पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट केस ट्रायल पर आया।

ये भी पढ़ें:यूपी का यूनुस उत्तराखंडी बनकर टीचर की नौकरी पाया, बच्चों के यौन शोषण में अरेस्ट

पीड़िता ने आरोपी के कारनामे को अदालत में उजागर करने के साथ ही स्कूल प्रबंधन की तरफ से मामला दबने का बयान दिया। आरोप है कि कोच सुरेंद्र पाल पीड़िता को पढ़ते, स्पोर्ट्स गतिविधियां करते परेशान करता था। फोन पर भी पीड़िता से आरोपी ने अश्लीलता की। अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में मंगलवार को फैसला दिया।

स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ चलेगा केस

मामले में न्यायालय में स्कूल के प्रधानाचार्य की भूमिका सही नहीं पाई गई। प्रधानाचार्य ने झूठे तथ्यों के आधार पर एक नाबालिग पीड़िता के साथ हुए गलत कृत्यों को छुपाने का प्रयास किया। इतना ही ट्रायल के दौरान अभियोजन और बचाव दोनों पक्ष से बयान भी दिए। ऐसे में न्यायालय में प्रधानाचार्य के खिलाफ अलग से केस चलेगा। प्रधानाचार्य को आगामी 15 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश देते हुए समन जारी कर दिया गया है।

स्कूल प्रबंधन ने कराना चाहा था समझौता

इस मामले में पीड़ित पक्ष ने स्कूल प्रबंधन पर घटना में केस दर्ज होने के बाद भी सवाल खड़े किए थे। तत्कालीन एसएसपी को साक्ष्य देने के साथ ही आरोप लगाया था कि प्रबंधन ने 25 लाख रुपये देकर मामले को खत्म करने को कहा। कोर्ट में ट्रायल के दौरान आरोपी पर कार्रवाई के मामले में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।