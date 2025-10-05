1983 Revenue Villages Under Regular Police Jurisdiction in Uttarakhand After high court order 1983 गांवों की सुरक्षा अब पुलिस के हवाले, HC के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़1983 Revenue Villages Under Regular Police Jurisdiction in Uttarakhand After high court order

1983 गांवों की सुरक्षा अब पुलिस के हवाले, HC के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 1983 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस के हवाले करने का निर्णय लिया है। हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने आदेश पारित किया।

Gaurav Kala देहरादून, वार्ताSun, 5 Oct 2025 08:21 AM
share Share
Follow Us on
1983 गांवों की सुरक्षा अब पुलिस के हवाले, HC के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला

उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 1983 राजस्व गांवों को अब नियमित पुलिस व्यवस्था के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। शनिवार देर रात यह फैसला राज्य कैबिनेट की मंजूरी और हाईकोर्ट के आदेशों के बाद लिया गया।

इस कदम के बाद अब इन गांवों में भी सामान्य पुलिस थानों की व्यवस्था लागू होगी, यानी किसी वारदात या विवाद की स्थिति में लोगों को त्वरित पुलिस मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में वन्यजीव हमले में मौत पर सहायता राशि बढ़ाई गई, CM धामी ने की घोषणा

सरकार का कहना है कि इससे अपराधों पर नियंत्रण, तेज कार्रवाई और न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले को राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे जनता का पुलिस पर भरोसा बढ़ेगा, सुरक्षा का दायरा विस्तृत होगा और गांवों में अधिक सुरक्षित और जवाबदेह माहौल तैयार होगा।

Pushkar Singh Dhami Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।