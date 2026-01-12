Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़19 indira amma canteen close out of 42 in uttarakhand hundreds of women unemployed
सरकार की बेरुखी का शिकार, उत्तराखंड में 19 इंदिरा अम्मा कैंटीन बंद; सैकड़ों महिलाएं बेरोजगार

सरकार की बेरुखी का शिकार, उत्तराखंड में 19 इंदिरा अम्मा कैंटीन बंद; सैकड़ों महिलाएं बेरोजगार

संक्षेप:

गरीबों को पौष्टिक खाना देने के लिए उत्तराखंड में इंदिरा अम्मा कैंटीन खोली गईं थी, लेकिन सरकार की बेरुखी का आलम यह है कि कुल 42 में से 19 आज बंद हो चुकी हैं।

Jan 12, 2026 08:05 am ISTGaurav Kala विनोद मुसान, देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड में वर्ष 2015 में हरीश रावत सरकार में शुरू की गई एक महत्वकांक्षी योजना इंदिरा अम्मा भोजनालय दम तोड़ती नजर आ रही है। प्रदेशभर में 100 इंदिरा अम्मा भोजनालयों को खोलने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई यह योजना 42 के नंबर पर अटक गई थी, लेकिन दुखद पहलू यह है कि इनमें से भी 19 बंद हो चुके हैं। सिस्टम की काहिली जहां लोगों को सस्ते पोष्टिक भोजन से दूर कर रही है, वहीं इन भोजनालयों से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों महिलाएं भी एक-एक कर बेरोजगार हो रही हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भोजनालय की शुरुआत अगस्त 2015 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना था। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार देना था। सरकार या प्रशासन के स्तर से एक भी प्रयास ऐसा नजर नहीं आता, जिसमें बंद हुए भोजनालओं को पुन: शुरू कराने या नए भोजनालय खोलने के स्तर पर कोई नई कार्यवाही की गई हो।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में ठंड का कहर: मसूरी में झील जमी, आज और कल शीतलहर का येलो अलर्ट
ये भी पढ़ें:अंकिता हत्याकांड में आज उत्तराखंड बंद, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में अब घर बैठे मोबाइल पर मिलेंगी खसरा-खतौनी, CM ने दिया बड़ा तोहफा

सरकार की बेरुखी का शिकार

बंद हुए 19 भोजनालयों में दो ऐसे भी थे, जो बिना अनुदान के संचालित हो रहे थे। जबकि अनुदान वाले भोजनालयों में सरकार 10 रुपये प्रति थाली सब्सिडी देती है।

इंदिरा अम्मा कैंटीन

क्या कहते हैं जिम्मेदार

ग्राम्य विकास विभाग के सचिव धीरज गब्रयाल का कहना है कि यह एक अच्छी योजना है। इसे बंद नहीं होने दिया जाएगा। जिलों से अपडेट मांगा गया है। बंद भोजनालयों को पुन: शुरू कराने के प्रयास किए जाएंगे। लोगों को सस्ता और पोष्टिक भोजन मिले, इसके लिए अलग से नए सिरे से प्रयास किए जाएंगे।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Pushkar Singh Dhami government news

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।