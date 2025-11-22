उत्तराखंड में स्कूल के पास मिले 161 विस्फोटक पदार्थ, मचा हड़कंप; जांच शुरू

संक्षेप: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्कूल के पास जिलेटिन की 161 छड़े बरामद हुई हैं। पुलिस ने इन छड़ों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली में बम धमाकों को अभी एक महीने भी नहीं हुए हैं, अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्कूल के पास जिलेटिन की 161 छड़े बरामद हुई हैं। पुलिस ने इन छड़ों को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। इस मामले की जानकारी देते हुए अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी देवेंद्र पिंचा शुक्रवार देर रात बताया कि सल्ट तहसील के डबरा स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा थाना सल्ट को सूचना को दी गई कि विद्यार्थियों को खेलते वक्त स्कूल के पास झाड़ियों में कुछ संदिग्ध चींज दिखाई दीं। सल्ट पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया। घटनास्थल की की गई तो कुल 161 जिलेटिन की रॉड बरामद हुई। बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वायड टीमों को मौके पर बुलाया गया। साथ ही सैंपल इकट्ठा किए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस संबंध में थाना सल्ट में अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। प्रकरण में जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस पता लगा रही है कि जिलेटिन की रॉड यहां कैसे पहुंची और किसके द्वारा लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि विस्तृत जांच की जा रही है। सामान्यतः जिलेटिन की रॉड सड़क निर्माण कार्यों में पत्थर तोड़ने के काम में लाई जाती है। इस घटना से लोग दहशत में आ गए। लोगों में तरह-तरह की अफवाह फैलने लगी। सवाल यह भी सामने आ रहा है कि क्या इन विस्फोटक पदार्थ की सहायता से उत्तराखंड में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बन रही थी?