15000 करोड़ के किसाऊ बांध प्रोजेक्ट पर 11 साल से फंसा पेच, अमित शाह आज सुलझाएंगे
Kishau Dam Project: आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1500 करोड़ की मेगा किसाऊ बांध परियोजना को लेकर अहम बैठक लेंगे। परियोजना में हिमाचल की वित्तीय हिस्सेदारी को लेकर पेच फंसा है।
Kishau Dam Project: 15000 करोड़ की 660 मेगावाट क्षमता की किसाऊ बांध परियोजना वित्तीय हिस्सेदारी न बन पाने के कारण 2015 से अटकी हुई है। आज गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में अहम बैठक लेंगे और पेच सुलझाएंगे। बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित परियोजना से जुड़े 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव शामिल होंगे।
यह प्रोजेक्ट यमुना की सहायक टोंस नदी पर देहरादून और हिमाचल की सीमा पर प्रस्तावित है। बैठक में जल बंटवारे, बिजली उत्पादन और वित्तीय हिस्सेदारी पर अंतिम सहमति बनने की उम्मीद है। परियोजना से उत्तराखंड को 350 मेगावाट बिजली मिलेगी, जबकि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को पेयजल व सिंचाई का लाभ मिलेगा। फिलहाल हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हिस्सेदारी पर सहमति न बनने से परियोजना अटकी हुई है।
इस प्रोजेक्ट का निर्माण मूल रूप से 2015 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन राज्यों के बीच जल-बंटवारे को लेकर वर्षों की बातचीत के कारण देरी हुई। 2018 में इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण और वन विभाग की मंजूरी मिल गई थी।
प्रोजेक्ट से 6 राज्यों को लाभ
यह परियोजना उत्तराखंड के देहरादून और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमा पर डाकपत्थर से लगभग 45-50 किलोमीटर ऊपर की ओर स्थित है। इससे उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों को फायदा होगा। इससे 97000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई और दिल्ली सहित अन्य राज्यों के लिए अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
हिमाचल ने परियोजना में खर्च वहन करने से किया था इनकार
पिछले महीनों दिल्ली गृह सचिव की अध्यक्षता में इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर हुई बैठक में हिमाचल की तरफ से कहा गया कि वह परियोजना में खर्च वहन नहीं कर सकता। हिमाचल ने मांग उठाई थी कि केंद्र सरकार परियोजना में 90 फीसदी के साथ हिमाचल का खर्च भी वहन करे। परियोजना के अनुसार, उत्तराखंड और हिमाचल को इस परियोजना के लिए 1536 करोड़ मिलाकर खर्च करने हैं।
सतपाल महाराज और हिमाचल के राज्यपाल में चर्चा
कछ दिन पहले उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से मुलाकात की थी। दोनों के बीच किसाऊ बांध परियोजना को लेकर सकारात्मक बैठक भी हुई थी। इस बैठक के 12 दिन बाद आज प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा डेवलपलेंट हो सकता है।
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